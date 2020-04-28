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    Ассоциация футбола Аргентины объявила о досрочном завершении чемпионата

    Футбол Латинская Америка
    Ассоциация футбола Аргентины объявила о досрочном завершении всех внутренних турниров в связи с пандемией коронавируса.

    «Бока Хуниор» — «Химнасия Ла-Плата»
    «Бока Хуниор» — «Химнасия Ла-Плата»

    Об этом сообщает официальный сайт организации.

    Было принято решение отменить понижение и повышение в классе на протяжении двух ближайших сезонов. Также будут смещены сроки начала нового чемпионата.

    Розыгрыш следующего турнира стартует лишь тогда, когда ситуацию с коронавирусом в стране удастся взять под контроль.

    Места в континентальных турнирах будут распределены на основании текущего положения команд в чемпионате.

    После 23 туров в турнире лидировала «Бока Хуниорс», которая на 1 очко опережала «Ривер Плейт». Далее идут «Велес» и «Расинг». 0

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