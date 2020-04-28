Ассоциация футбола Аргентины объявила о досрочном завершении чемпионата

Ассоциация футбола Аргентины объявила о досрочном завершении всех внутренних турниров в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Было принято решение отменить понижение и повышение в классе на протяжении двух ближайших сезонов. Также будут смещены сроки начала нового чемпионата.

Розыгрыш следующего турнира стартует лишь тогда, когда ситуацию с коронавирусом в стране удастся взять под контроль.

Места в континентальных турнирах будут распределены на основании текущего положения команд в чемпионате.

После 23 туров в турнире лидировала «Бока Хуниорс», которая на 1 очко опережала «Ривер Плейт». Далее идут «Велес» и «Расинг». 0