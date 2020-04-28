Чемпионат Аргентины по футболу будет завершен досрочно

Чемпионат Аргентины по футболу, прерванный из-за коронавируса, не будет возобновлен.

«Мы собираемся закончить турниры», — цитирует Ole президента Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапию.

Распределение мест в турнире будет утверждено позднее. По информации издания, ни одна из команд не покинет суперлигу в текущем и следующем сезоне.

Квалификация в Кубок Либертадорес и Кубок Южной Америки будет осуществляться согласно текущему положению команд в турнирной таблице.

На момент приостановки чемпионата после 23 туров лидировал «Бока Хуниорс» (48 очков), второе место занимал «Ривер Плейт» (47), тройку лучших замыкал «Велес Сарсфилд» (39). 0