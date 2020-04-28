КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ВиллианТрансферный дайджест. 21-27 апреля
  • 00:15
    • Чемпионат Аргентины по футболу будет завершен досрочно
  • 16:01
    • В РПЛ и РФС представили варианты завершения сезона
  • 18:14
    • «Крылья Советов» оштрафуют голкипера за высказывания о власти
  • 16:49
    • Текущий Кубок России могут доиграть в следующем сезоне
  • 16:29
    • Алаев: Считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ
    Все новости спорта

    Чемпионат Аргентины по футболу будет завершен досрочно

    Футбол Латинская АмерикаКоронавирус в спорте
    Чемпионат Аргентины по футболу, прерванный из-за коронавируса, не будет возобновлен.

    Чемпионат Аргентины
    Чемпионат Аргентины

    «Мы собираемся закончить турниры», — цитирует Ole президента Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапию.

    Распределение мест в турнире будет утверждено позднее. По информации издания, ни одна из команд не покинет суперлигу в текущем и следующем сезоне.

    Квалификация в Кубок Либертадорес и Кубок Южной Америки будет осуществляться согласно текущему положению команд в турнирной таблице.

    На момент приостановки чемпионата после 23 туров лидировал «Бока Хуниорс» (48 очков), второе место занимал «Ривер Плейт» (47), тройку лучших замыкал «Велес Сарсфилд» (39). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • На карантине. Поющий Фирмино, танцующий Суарес и новая стрижка Роналду
  • Вчера в 01:38
    •
  • Прогноз
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь»
  • 1.68
  • Завтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли БАТЭ выйти в финал Кубка Беларуси?
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • NiP возьмут реванш у ENCE?
  • Ninjas in Pyjamas — ENCE. Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Поведет ли «Тайвань Бир» в финальной серии?
  • Ординар дня 28 апреля. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Неймар Футбол На карантине. Поющий Фирмино, танцующий Суарес и новая стрижка РоналдуНаблюдаем через «Инстаграм», как звезды футбола проводят свой карантин Вчера в 01:380
  • 14:28
    • Владелец «Лацио»: Согласен разыграть титул чемпиона с «Ювентусом» в одном матче
  • 00:46
    • Швед: Буду играть еще лет 5-6 точно
  • 00:37
    • Источник: Футбол в Бразилии в скором времени будет возобновлен
    Лионель Месси Футбол В чем Месси стал лучше? Аргентинец — лидер на поле и за его пределамиНападающий «Барселоны» теперь больше общается с партнерами и журналистами 26/04/2020 в 13:080
  • Экспресс дня

  • Поведет ли «Тайвань Бир» в финальной серии?
  • 1.63
    •
  • 21:57
    • Войнов может получить 100 млн рублей по контракту в «Спартаке»
  • 21:47
    • «Челси» заинтересован в Хавертце
  • 21:33
    • Хохлов: Были игроки сильнее сыновей Аджоева и Черчесова, но меня никто не спрашивал
    Роберт Левандовски Футбол Все взгляды прикованы к Германии. Что ждет футбол?УЕФА озвучил планы по возобновлению сезона 26/04/2020 в 16:290
  • 21:17
    • Чемпионат Чехии по футболу планируют возобновить в конце мая
  • 20:52
    • Роналду вернется в Турин 28 апреля
  • 20:49
    • Агент: «Авангард» не проявляет интереса к Кокареву
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.63
  • Ординар дня 28 апреля
  • Сегодня в 12:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Ninjas in Pyjamas — ENCE
  • Прочие
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия-Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие