КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Филлип КокуКак поздний гол рушит мечты. О поединке между ПСВ и «Миланом» в сезоне 2004/2005
  • 16:01
    • В РПЛ и РФС представили варианты завершения сезона
  • 16:49
    • Текущий Кубок России могут доиграть в следующем сезоне
  • 16:29
    • Алаев: Считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ
  • 16:18
    • Генсек РФС: Если чемпионат не возобновят, «Зенит» признаем чемпионом
  • 14:38
    • Гончаренко может покинуть ЦСКА
    Все новости спорта

    Текущий Кубок России могут доиграть в следующем сезоне

    Футбол Кубок России Футбол РоссииКоронавирус в спорте
    Представители РФС и РПЛ обсудили варианты продолжения сезона в чемпионате, а также Кубке России. Не исключается возможность того, что кубковое соревнование этого сезона будет завершено в следующем.

    Роман Зобнин и Себастьян Дриусси
    Роман Зобнин и Себастьян Дриусси

    «Если в следующем сезоне в РПЛ будет 18 клубов, розыгрыша Кубка в его полном формате не будет. Реформа кубка откладывается на сезон. Но есть вариант — доиграть розыгрыш текущего кубка в следующем сезоне — там остались один четвертьфинал, два полуфинала и финал», — пишут на Telegram-канале «Футбольный Биги».

  • В РПЛ и РФС представили варианты завершения сезона
  • Читайте по теме

    • Отметим, что текущий Кубок России находится на стадии полуфинала. Первой парой являются «Спартак» и «Зенит». Во втором поединке должны сразиться «Химки» и победитель пары «Шинник» — «Урал». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • На карантине. Поющий Фирмино, танцующий Суарес и новая стрижка Роналду
  • 01:38
    •
  • Прогноз
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь»
  • 1.68
  • Послезавтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли БАТЭ выйти в финал Кубка Беларуси?
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Поведет ли «Тайвань Бир» в финальной серии?
  • Ординар дня 28 апреля. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Оформит ли «Реал Эстели» выход в общенациональный финал?
  • «Реал Эстели» — «Дирианген». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол В чем Месси стал лучше? Аргентинец — лидер на поле и за его пределамиНападающий «Барселоны» теперь больше общается с партнерами и журналистами Вчера в 13:080
  • 15:39
    • «Ньюкасл» попытается договориться о трансфере Коутиньо
  • 15:07
    • Кавани может заменить Санчеса в «Интере»
  • 13:09
    • Стала известна зарплата Николича в «Локомотиве»
    Роберт Левандовски Футбол Все взгляды прикованы к Германии. Что ждет футбол?УЕФА озвучил планы по возобновлению сезона Вчера в 16:290
  • Экспресс дня

  • Поведет ли «Тайвань Бир» в финальной серии?
  • 1.63
    •
  • 17:29
    • Роналдиньо дал первое интервью после выхода из тюрьмы
  • 15:45
    • ПСЖ проведет переговоры по трансферу защитника «Реала»
  • 15:18
    • «Милан» интересуется защитником «Ювентуса»
    «МЮ» — «Реал». Лига чемпионов 2002/2003 Футбол «Я никогда не забуду эту ночь». О хет-трике Роналдо на «Олд Траффорд» в 2003-м годуОбсудим крутой поединок между двумя великими клубами в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов Вчера в 11:340
  • 11:36
    • Рыбус оценил вероятность ухода из «Локомотива»
  • 11:01
    • «Ньюкасл» вступил в переговоры с «Наполи» по Кулибали
  • 08:35
    • «Барселона» не будет заставлять своих футболистов выходить на поле
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.63
  • Ординар дня 28 апреля
  • Завтра в 12:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия-Мозырь
  • Футбол
  • Послезавтра в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • 30/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие