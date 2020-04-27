Текущий Кубок России могут доиграть в следующем сезоне

Представители РФС и РПЛ обсудили варианты продолжения сезона в чемпионате, а также Кубке России. Не исключается возможность того, что кубковое соревнование этого сезона будет завершено в следующем.

«Если в следующем сезоне в РПЛ будет 18 клубов, розыгрыша Кубка в его полном формате не будет. Реформа кубка откладывается на сезон. Но есть вариант — доиграть розыгрыш текущего кубка в следующем сезоне — там остались один четвертьфинал, два полуфинала и финал», — пишут на Telegram-канале «Футбольный Биги».

Отметим, что текущий Кубок России находится на стадии полуфинала. Первой парой являются «Спартак» и «Зенит». Во втором поединке должны сразиться «Химки» и победитель пары «Шинник» — «Урал». 0