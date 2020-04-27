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    Роббен: Были мысли возобновить карьеру

    Футбол Бавария Сборная Голландии Реал Мадрид Челси
    Бывший полузащитник сборной Нидерландов, а также «Челси», «Реала» и «Баварии» Арьен Роббен рассказал, что задумывался о возобновлении карьеры, которую он завершил прошлым летом.

    Арьен Роббен
    Арьен Роббен

    «Первое время я вообще не скучал по футболу. Но потом была фаза, когда меня посещала мысль: "Эй, может быть, я бы хотел еще немного поиграть". Время от времени жалею, что закончил с футболом. С этим вирусом вообще странное время для всех. Быстрее бы футбол вернулся», — приводит слова Роббена Goal.

    За свою карьеру Арьен выиграл 29 трофеев на клубном уровне, среди которых — победа в чемпионате Нидерландов, два триумфа в Англии, титул чемпиона Испании и восемь «серебряных салатниц» Бундеслиги, а также победа в ЛЧ.

    Также Роббен сыграл 96 матчей за сборную Нидерландов, с которой стал вице-чемпионом мира в 2010. 0

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