Роббен: Были мысли возобновить карьеру

Бывший полузащитник сборной Нидерландов, а также «Челси», «Реала» и «Баварии»рассказал, что задумывался о возобновлении карьеры, которую он завершил прошлым летом.

«Первое время я вообще не скучал по футболу. Но потом была фаза, когда меня посещала мысль: "Эй, может быть, я бы хотел еще немного поиграть". Время от времени жалею, что закончил с футболом. С этим вирусом вообще странное время для всех. Быстрее бы футбол вернулся», — приводит слова Роббена Goal.

За свою карьеру Арьен выиграл 29 трофеев на клубном уровне, среди которых — победа в чемпионате Нидерландов, два триумфа в Англии, титул чемпиона Испании и восемь «серебряных салатниц» Бундеслиги, а также победа в ЛЧ.

Также Роббен сыграл 96 матчей за сборную Нидерландов, с которой стал вице-чемпионом мира в 2010. 0