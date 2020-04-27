«Ньюкасл» вступил в переговоры с «Наполи» по Кулибали

заинтересован в услугах защитника, сообщает The Sun.

По информации источника, представители «сорок» уже обратились к руководству неаполитанцев по поводу трансфера 28-летнего игрока. Ожидается, что итальянцы потребует за сенегальца не менее 100 миллионов евро.

На Кулибали также претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ. Контракт защитника с «Наполи» истекает летом 2023 года.

Напомним, что «Ньюкасл» в ближайшее время должен приобрести суверенный фонд из Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом Бен Салманом. 0