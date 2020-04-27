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    Бабаев заявил, что Гончаренко не покинет ЦСКА

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг появившиеся слухи о возможном уходе главного тренера команды Виктора Гончаренко.

    Роман Бабаев
    Роман Бабаев

    «Не понимаю, зачем СМИ тиражируют непроверенную информацию?! Это некорректно! Зачем нагнетать ситуацию?

    Информация об уходе Гончаренко не соответствует действительности. Это официальная позиция клуба. У нас нет никаких даже мыслей в эту сторону...

    Ну, конечно контракт с Гончаренко будет продлен. Просто в силу всем известных обстоятельств это физически будет сделать невозможно.

    Когда вернется команда, когда вернется Виктор Михайлович, мы все обсудим. Не понимаю, почему на пустом месте возникают досужие разговоры и слухи?

    Кредит доверия — избитая фраза. Просто есть работа, есть понимание общей ситуации, целей.

    Конечно, все мы хотим — Виктор Михайлович в первую очередь, руководство клуба, команда — занимать место выше того, на котором мы сейчас идем.

    Но на контракт это никак не влияет, — заявил Бабаев "Спорт-Экспрессу".

    ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ, набрав 36 очков по итогам 22 туров. 0

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