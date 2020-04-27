Бабаев заявил, что Гончаренко не покинет ЦСКА

Генеральный директор ЦСКАопроверг появившиеся слухи о возможном уходе главного тренера команды

«Не понимаю, зачем СМИ тиражируют непроверенную информацию?! Это некорректно! Зачем нагнетать ситуацию?

Информация об уходе Гончаренко не соответствует действительности. Это официальная позиция клуба. У нас нет никаких даже мыслей в эту сторону...

Ну, конечно контракт с Гончаренко будет продлен. Просто в силу всем известных обстоятельств это физически будет сделать невозможно.

Когда вернется команда, когда вернется Виктор Михайлович, мы все обсудим. Не понимаю, почему на пустом месте возникают досужие разговоры и слухи?

Кредит доверия — избитая фраза. Просто есть работа, есть понимание общей ситуации, целей.

Конечно, все мы хотим — Виктор Михайлович в первую очередь, руководство клуба, команда — занимать место выше того, на котором мы сейчас идем.

Но на контракт это никак не влияет, — заявил Бабаев "Спорт-Экспрессу".

ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ, набрав 36 очков по итогам 22 туров. 0