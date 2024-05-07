Дэвис
Лорен в конце марта вернулась в тур после травмы плеча, из-за которой не играла с середины сентября прошлого года.
Возвращение получается непростым, пока что американка не выиграла ни одного матча.
На «тысячнике» в Мадриде, куда она заявилась по защищенному рейтингу, Дэвис уступила египтянке Майар Шериф.
Вскоре после этого 30-летняя теннисистка поехала в Сен-Мало, но и здесь не прошла ни раунда, сразу же проиграв Фионе Ферро (1:6, 2:6).
Но по результатам прошлых сезонов можно сделать вывод, что Лорен может создать неудобства даже на грунте.
Кербер
Анжелика тоже заявилась на турнир в Риме по защищенному рейтингу.
Бывшая первая ракетка мира в начале года вернулась в тур после декрета.
С тех пор Кербер смогла пройти первый круг только на «тысячнике» в Индиан-Уэллс. Здесь она дошла до четвертого круга, обыграв Петру Мартич, Алену Остапенко и Веронику Кудерметову.
На турнире в Майами 36-летняя теннисистка уступила Слоан Стивенс, а в Штутгарте ее легко остановила Эмма Радукану (2:6, 1:6).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кербер в этом матче можно поставить за 2.66, победу Кербер букмекеры предлагают за 1.48.
Прогноз: это явно не тот матч, в котором есть смысл рассуждать о ставках на исход. Здесь может произойти все что угодно.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.46.