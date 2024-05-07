Немка Анжелика Кербер сыграет против американки Лорен Дэвис в первом круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 7 мая, начало — в 16:00 мск. Дэвис — Кербер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Дэвис

Лорен в конце марта вернулась в тур после травмы плеча, из-за которой не играла с середины сентября прошлого года.

Возвращение получается непростым, пока что американка не выиграла ни одного матча.

На «тысячнике» в Мадриде, куда она заявилась по защищенному рейтингу, Дэвис уступила египтянке Майар Шериф.

Вскоре после этого 30-летняя теннисистка поехала в Сен-Мало, но и здесь не прошла ни раунда, сразу же проиграв Фионе Ферро (1:6, 2:6).

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Но по результатам прошлых сезонов можно сделать вывод, что Лорен может создать неудобства даже на грунте.

Кербер

Анжелика тоже заявилась на турнир в Риме по защищенному рейтингу.

Бывшая первая ракетка мира в начале года вернулась в тур после декрета.

С тех пор Кербер смогла пройти первый круг только на «тысячнике» в Индиан-Уэллс. Здесь она дошла до четвертого круга, обыграв Петру Мартич, Алену Остапенко и Веронику Кудерметову.

На турнире в Майами 36-летняя теннисистка уступила Слоан Стивенс, а в Штутгарте ее легко остановила Эмма Радукану (2:6, 1:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кербер в этом матче можно поставить за 2.66, победу Кербер букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: это явно не тот матч, в котором есть смысл рассуждать о ставках на исход. Здесь может произойти все что угодно.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.46.