ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Бавария»ЛЧ. «Боруссия» надеется сдержать Мбаппе в Париже, «Бавария» — сломить проклятье «Сантьяго Бернабеу» Виктор ОсимхенТрансферный дайджест. 30 апреля — 6 мая Андрей РублевСенсационный триумф Рублева, эпичная битва Свентек и Соболенко, прогресс Надаля и травмы сразу трех топ-игроков
  • 22:31
    • ЦСКА и «Рубин» поделили очки в матче РПЛ
  • 22:27
    • Гол Миранчука обеспечил «Локомотиву» победу в матче с «Ростовом»
  • 20:04
    • «Факел» избежал поражения на 12-й добавленной минуте в матче РПЛ с «Зенитом»
  • 18:27
    • Миранчук выйдет в старте на матч против «Салернитаны»
  • 20:59
    • «Аталанта» обыграла «Салернитану» в матче Серии А
  • 18:41
    • Игнашевич после поражения от «Урала»: Ключевой момент — позорное судейство
  • 17:59
    • Бьелица уволен с поста главного тренера «Униона»
    Все новости спорта

    Кербер дожмет Дэвис в третьем сете?

    Дэвис — Кербер. Ставка (к. 2.46) и прогноз на турнир в Риме 7 мая 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Анжелик Кербер
    Прогноз и ставки на Дэвис — Кербер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анжелика Кербер
    Немка Анжелика Кербер сыграет против американки Лорен Дэвис в первом круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 7 мая, начало — в 16:00 мск. Дэвис — Кербер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Дэвис

    Лорен в конце марта вернулась в тур после травмы плеча, из-за которой не играла с середины сентября прошлого года.

    Возвращение получается непростым, пока что американка не выиграла ни одного матча.

    На «тысячнике» в Мадриде, куда она заявилась по защищенному рейтингу, Дэвис уступила египтянке Майар Шериф.

    Вскоре после этого 30-летняя теннисистка поехала в Сен-Мало, но и здесь не прошла ни раунда, сразу же проиграв Фионе Ферро (1:6, 2:6).

    Все прогнозы на теннис

    Но по результатам прошлых сезонов можно сделать вывод, что Лорен может создать неудобства даже на грунте.

    Кербер

    Анжелика тоже заявилась на турнир в Риме по защищенному рейтингу.

  • Сенсационный триумф Рублева, эпичная битва Свентек и Соболенко, прогресс Надаля и травмы сразу трех топ-игроков
  • В Мадриде завершился еще один грунтовый «Мастерс»
  • Сегодня

    • Бывшая первая ракетка мира в начале года вернулась в тур после декрета.

    С тех пор Кербер смогла пройти первый круг только на «тысячнике» в Индиан-Уэллс. Здесь она дошла до четвертого круга, обыграв Петру Мартич, Алену Остапенко и Веронику Кудерметову.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На турнире в Майами 36-летняя теннисистка уступила Слоан Стивенс, а в Штутгарте ее легко остановила Эмма Радукану (2:6, 1:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кербер в этом матче можно поставить за 2.66, победу Кербер букмекеры предлагают за 1.48.

    Прогноз: это явно не тот матч, в котором есть смысл рассуждать о ставках на исход. Здесь может произойти все что угодно.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.46.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Денвер — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Бадоса
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Ашхабад — Шагадам
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Миннен — Шнайдер
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Тревизан — Путинцева
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Пахтакор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо Самарканд — Олимпик
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч АГМК — Насаф
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Оснабрюк — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бешикташ — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Болтон — Барнсли
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Дэвис — Кербер с коэффициентом 2.46. Дата матча: 07.05.2024. Прогнозы на теннис. Кербер дожмет Дэвис в третьем сете?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры