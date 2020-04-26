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    СМИ: Николич согласовал контракт с «Локомотивом»

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    Бывший наставник белградского «Партизана» Марко Николич согласовал контракт с московским «Локомотивом», пишет сербское издание Hotsport.

    Марко Николич
    Марко Николич

    По данным издания, специалист подпишет контракт на два года с возможностью продления и сменит нынешнего наставника «Локомотива» Юрия Сёмина 1 июля.

    Контракт Сёмина с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня. 72-летний специалист возглавляет команду с 2016 года.

    Ранее он тренировал «железнодорожников» в периоды с 2009 по 2010 год, с 1992-го по 2005-й и с 1986-го по 1990-й.

    Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды стал чемпионом Российской Премьер-Лиги (2002, 2004, 2018) и шесть раз выиграл Кубок России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019).

    Николич, помимо «Партизана», также тренировал «Рад», «Войводину», «Олимпию» из Любляны и «Фехервар».

    В сезоне-2016/17 «Партизан» под его руководством сделал «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок Сербии, а в сезоне-2017/18 он привел «Фехервар» к победе в чемпионате Венгрии. 0

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