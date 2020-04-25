Футбол в Таджикистане приостановлен до 10 мая

Федерация футбола Таджикистана приостановила все футбольные соревнования в стране до 10 мая.

«Федерация футбола Таджикистана полностью поддерживает решения Республиканского штаба по профилактике коронавируса Covid-19 в стране, принятые сегодня о временной приостановке общественных и спортивных мероприятий, в целях защиты здоровья и безопасности населения.

В связи с этим, Федерация футбола Таджикистана приняла решение приостановить проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой организации, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами и региональными федерациями по футболу», — сообщает пресс-служба организации.

Оставшиеся матчи четвертого тура чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги пройдут согласно календарю. Начиная с пятого тура игры высшего дивизиона будут временно приостановлены. 0