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    Жена Каррагера заразилась коронавирусом

    Футбол Коронавирус в спорте
    Бывший защитник и капитан «Ливерпуля», а ныне спортивный эксперт на телевидении Джейми Каррагер заявил, что у его жены обнаружили коронавирус.

    Джейми Каррагер
    Джейми Каррагер

    В связи с этим Каррагер также высказался касательно возможного возобновления сезона. По его мнению, это возможно лишь при соблюдении жестких мер безопасности.

    «Как и все, я считаю, что возвращение футбола необходимо, но лишь при соблюдении определенных условий.

    Никому не нужно говорить мне о том, что важнее всего — здоровье наших близких. Моя жена, Никола, сдала положительный тест на коронавирус. Моя тетя на прошлой неделе лежала в больнице с COVID-19, сейчас она восстанавливается.

    Поэтому, хотя я и хочу возвращения футбола, само собой, что никто не хочет, чтобы решения принимались по неправильным причинам, в неподходящее время, наперекор указаниям правительства и науки», — приводит слова британца The Telegraph. 0

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