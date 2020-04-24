Жена Каррагера заразилась коронавирусом

Бывший защитник и капитан «Ливерпуля», а ныне спортивный эксперт на телевидениизаявил, что у его жены обнаружили коронавирус.

В связи с этим Каррагер также высказался касательно возможного возобновления сезона. По его мнению, это возможно лишь при соблюдении жестких мер безопасности.

«Как и все, я считаю, что возвращение футбола необходимо, но лишь при соблюдении определенных условий.

Никому не нужно говорить мне о том, что важнее всего — здоровье наших близких. Моя жена, Никола, сдала положительный тест на коронавирус. Моя тетя на прошлой неделе лежала в больнице с COVID-19, сейчас она восстанавливается.

Поэтому, хотя я и хочу возвращения футбола, само собой, что никто не хочет, чтобы решения принимались по неправильным причинам, в неподходящее время, наперекор указаниям правительства и науки», — приводит слова британца The Telegraph. 0