«Реал» готов летом продать 11 футболистов

Мадридскийзатеял глобальную распродажу во время летнего трансферного окна, сообщает Sport.es.

По информации источника, «Королевский клуб» готов расстаться с 11 игроками, чтобы освободить место в заявке для новичков и футболистов, выступающих в арендах.

Покинуть «Сантьяго Бернабеу» по окончании сезона могут Гарет Бейл, Хамес Родригес, Мариано, Браим Диас, Альваро Одриосола, Лука Йович, Эдер Милитао, Альфонс Ареоля, Лука Модрич, Марсело и Лукас Васкес.

«Реал» занимает второе место в Примере по итогам 27 туров. В 1/8 финала ЛЧ мадридцы противостоят «Манчестер Сити», проиграв англичан первый матч дома (1:2). 0