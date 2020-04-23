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    «Реал» готов летом продать 11 футболистов

    Футбол Трансферы Футбол Испании Реал Мадрид
    Мадридский «Реал» затеял глобальную распродажу во время летнего трансферного окна, сообщает Sport.es.

    Лука Модрич
    Лука Модрич

    По информации источника, «Королевский клуб» готов расстаться с 11 игроками, чтобы освободить место в заявке для новичков и футболистов, выступающих в арендах.

    Покинуть «Сантьяго Бернабеу» по окончании сезона могут Гарет Бейл, Хамес Родригес, Мариано, Браим Диас, Альваро Одриосола, Лука Йович, Эдер Милитао, Альфонс Ареоля, Лука Модрич, Марсело и Лукас Васкес.

    «Реал» занимает второе место в Примере по итогам 27 туров. В 1/8 финала ЛЧ мадридцы противостоят «Манчестер Сити», проиграв англичан первый матч дома (1:2). 0

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