FA накажет футболиста «Тоттенхэма» за нападение на фаната

Эрик Дайер
globallookpress.com
В начале марта «Тоттенхэм» на своем поле уступил в кубковом матче «Норвичу» в серии послематчевых пенальти.
После встречи Дайер отправился на трибуну, чтобы разобраться с одним из фанатов «шпор», оскорблявшим игрока и его семью во время матча. Помешать драке смог стюард, который разнял болельщика и футболиста.
FA считает, что действия хавбека были неправомерными и/или носили угрожающий характер, тем самым он нарушил правила ассоциации.
Полузащитник «Тоттенхэма» должен ответить на обвинения до 8 мая.
В текущем сезоне Дайер провел 29 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. 0