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    FA накажет футболиста «Тоттенхэма» за нападение на фаната

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    Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения против полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Эрика Дайера в неправомерном поведении после матча 1/8 финала Кубка Англии, сообщается на официальном сайте FA.

    Эрик Дайер
    Эрик Дайер

    В начале марта «Тоттенхэм» на своем поле уступил в кубковом матче «Норвичу» в серии послематчевых пенальти.

    После встречи Дайер отправился на трибуну, чтобы разобраться с одним из фанатов «шпор», оскорблявшим игрока и его семью во время матча. Помешать драке смог стюард, который разнял болельщика и футболиста.

    FA считает, что действия хавбека были неправомерными и/или носили угрожающий характер, тем самым он нарушил правила ассоциации.

    Полузащитник «Тоттенхэма» должен ответить на обвинения до 8 мая.

    В текущем сезоне Дайер провел 29 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. 0

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