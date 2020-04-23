FA накажет футболиста «Тоттенхэма» за нападение на фаната

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения против полузащитника лондонского «Тоттенхэма»в неправомерном поведении после матча 1/8 финала Кубка Англии, сообщается на официальном сайте FA.

В начале марта «Тоттенхэм» на своем поле уступил в кубковом матче «Норвичу» в серии послематчевых пенальти.

После встречи Дайер отправился на трибуну, чтобы разобраться с одним из фанатов «шпор», оскорблявшим игрока и его семью во время матча. Помешать драке смог стюард, который разнял болельщика и футболиста.

FA считает, что действия хавбека были неправомерными и/или носили угрожающий характер, тем самым он нарушил правила ассоциации.

Полузащитник «Тоттенхэма» должен ответить на обвинения до 8 мая.

В текущем сезоне Дайер провел 29 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. 0