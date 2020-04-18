Лапорта намерен вновь возглавить «Барселону»

Бывший президентзаявил о намерении вновь выдвинуть свою кандидатуру на данный пост, сообщает Goal.

«Ситуация меня очень взволновала. Я собираю вместе людей, которым доверяю, потому что мы должны серьёзно подумать о том, как изменить экономическую ситуацию.

Клуб находится в очень деликатной ситуации. Необходимо очень хорошо подумать, как изменить нестабильное экономическое положение клуба. Как кажется, оно может не достичь ожидаемого дохода. Нужно представить заслуживающее доверия предложение, которое послужит улучшению институционального имиджа "Барселоны", — заявил Лапорта.

Лапорта был президентом "Барселоны" с 2003 по 2010 год. За этом время команда четыре раза выиграла чемпионат Испании, дважды побеждала в Лиге чемпионов, а также завоевала одни Кубок и три Суперкубка Испании. В 2010 году Лапорту на его посту сменил Хосеп Бартомеу. 0