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    Орлов не верит в уход Дзюбы из «Зенита»

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    Журналист Геннадий Орлов прокомментировал информацию об интересе «Лацио» к форварду «Зенита» Артему Дзюбе.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «В принципе, у него заканчивается контракт, но, по моим данным, он контракт с "Зенитом" подписал. Пока это не было опубликовано официально. С контрактами всегда очень темная история.

    Аршавин или Широков, кто-то сказал, что если Дзюба не уйдет в "Лацио", то это будет последний шанс. Но я думаю, что вряд ли он уйдет.

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    • Из-за коронавируса переходы останавливаются, будет больше обменов, чем продаж. Обменов. Это будет в ходу. Потому что где брать деньги на покупку? Это относится и к российским клубам», — цитирует Орлова «Эхо Москвы». 0

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