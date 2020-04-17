Орлов не верит в уход Дзюбы из «Зенита»

Журналистпрокомментировал информацию об интересе «Лацио» к форварду «Зенита»

«В принципе, у него заканчивается контракт, но, по моим данным, он контракт с "Зенитом" подписал. Пока это не было опубликовано официально. С контрактами всегда очень темная история.

Аршавин или Широков, кто-то сказал, что если Дзюба не уйдет в "Лацио", то это будет последний шанс. Но я думаю, что вряд ли он уйдет.

Из-за коронавируса переходы останавливаются, будет больше обменов, чем продаж. Обменов. Это будет в ходу. Потому что где брать деньги на покупку? Это относится и к российским клубам», — цитирует Орлова «Эхо Москвы». 0