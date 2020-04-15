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    Санкт-Петербург готов принять больше матчей чемпионата Европы

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    Генеральный директор стадиона «Газпром Арена» Владимир Литвинов сообщил, что во время консультаций с УЕФА поднимался вопрос об увеличении количества матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

    Евро-2020
    Евро-2020

    Напомним, Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург, но был перенесен на лето 2021 года из-за коронавируса.

    «Обсуждался ли с УЕФА вариант, при котором количество матчей Евро может увеличиться? Официального запроса провести, скажем, не четыре, а шесть игр Евро не поступало.

    Но в рамках консультаций такой вариант проговаривался. При этом устно мы подтверждали такую возможность с нашей стороны.

    Мы ни разу не выразили сомнений в возможности проведения такого рода турниров и матчей. "Газпром Арене" есть слаженная команда, готовая инфраструктура.

    В итоге просто подтвердили заинтересованность Петербурга, стадиона и "Зенита" в проведении Евро и финала Лиги чемпионов.

    Сейчас УЕФА активно верстает графики на следующее лето. В том числе с учетом особенностей нашего стадиона, поскольку подготовка к Евро и финалу ЛЧ несколько отличается.

    Например, встает вопрос, когда надо прекращать внутри арены определенные работы. Это обычная "дорожная карта" с датами, когда что прекращается и начинается», — рассказал Литвинов в интервью для телеканала «Матч ТВ».

    Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из матчей 1/4 финала.

    Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что число городов-организаторов может быть сокращено из-за последствий пандемии — проведение матчей в Риме, Бильбао и Мюнхене находится под вопросом. 0

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