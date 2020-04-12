Фердинанд: Джону О'Ши нужен был кислородный баллон после игры с Роналду

Бывший капитан и защитникрассказал о первых впечатлениях от встречи сна поле. Тогда он еще играл за «Спортинг».

«В 2003 году играли со "Спортингом". Закончился первый тайм, мы пошли в раздевалку. Джону О'Ши нужен был кислородный баллон, потому что он взял на себя Роналду. Он был выжат и сидел на скамейке, тяжело дыша. Хотел обсудить с ним игру, но он ничего не мог сказать, потому что задыхался.

Мы сразу поняли, что "Манчестер Юнайтед" должен приобрести Роналду. После матча сидели в автобусе и ждали отправления около полутора часов. Никто не понимал, почему мы не едем. Позже нам сказали, что клубы в это время обсуждали трансфер Роналду», — цитирует британца сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. 0