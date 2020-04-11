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    «Городея» обыграла «Динамо» Гуренко

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    В матче 4-го тура чемпионата Белоруссии «Городея» на своем поле победила минское «Динамо» — 1:0.

    «Городея»
    «Городея»

    Единственный мяч провел на 14-й минуте с пенальти россиянин Сергей Архипов, права на которого принадлежат ФК «Тамбов».

    «Динамо» заканчивала встречу вдесятером. На 65-й минуте за второе предупреждение был удален бельгийский полузащитник бразильского происхождения Ришар Данило.

    «Городея» поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице лиги, «Динамо» — 14-е.

    Минское «Динамо» возглавляет бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко.

    Чемпионат Белоруссии. 4-й тур
    «Городея» — «Динамо» — 1:0 (1:0)
    Гол: Архипов, 14 — с пенальти«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сазанович (Байдук, 66), Сорокин (Игнатенко, 84), Шестиловский, Позняк, Йоксимович, Усеня, Яскович, Архипов (Шибун, 90+5), Сайчич«Динамо»: Плотников, Риос, Динга, Сухоцкий, Швецов, Бручич (Горопевшек, 56), Олехнович, Данилу, Павловски, Климович (Вергейчик, 81), Бахар (Шикавка, 88)Предупреждения: Динга, 13. Сайчич, 23. Шестиловский, 28. Риос, 30. Данилу, 52. Павловски, 90+7Удаление: Данилу, 64

    В другом матче «Торпедо-БелАЗ» обыграло «Энергетик-БГУ» — 2:0.

    На 55-й минуте счет открыл Андрей Хачатурян, замкнув передачу из центра штрафной. Спустя 10 минут Габриэл Рамос забил второй мяч торпедовцев, нанеся точный дальний удар.

    «Энергетик» потерпел первое поражение в сезоне и уступил первую строчку в таблице «Торпедо». У обеих команд по 9 набранных очков.

    Чемпионат Белоруссии. 4-й тур
    «Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ» — 2:0 (0:0)
    Голы: Хачатурян, 55 (1:0). Габриэл Рамос, 66 (2:0)«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Устинов, Бордачев, Яшин, Степанов, Афанасьев (Николаевич, 64), Хачатурян, Премудров, Габриэл Рамос, Антилевский (Липе Велозу, 79), Горбачик (Юсов, 62)«Энергетик-БГУ»: Садовский, Свирепа, Сокол, Шкурдюк, Юдчиц (Гирс, 70), Мавату, Носко, Совпель (Умаров, 59), Тве, Яхшибоев, Атеменг (Бакич, 46)Предупреждения: Совпель, 11. Носко, 17. Габриэл Рамос, 45. Гирс, 77. Бакич, 85
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