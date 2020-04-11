«Городея» обыграла «Динамо» Гуренко

В матче 4-го тура чемпионата Белоруссиина своем поле победила минское— 1:0.

Единственный мяч провел на 14-й минуте с пенальти россиянин Сергей Архипов, права на которого принадлежат ФК «Тамбов».

«Динамо» заканчивала встречу вдесятером. На 65-й минуте за второе предупреждение был удален бельгийский полузащитник бразильского происхождения Ришар Данило.

«Городея» поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице лиги, «Динамо» — 14-е.

Минское «Динамо» возглавляет бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко.

Чемпионат Белоруссии. 4-й тур «Городея» — «Динамо» — 1:0 (1:0) Гол: Архипов, 14 — с пенальти«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сазанович (Байдук, 66), Сорокин (Игнатенко, 84), Шестиловский, Позняк, Йоксимович, Усеня, Яскович, Архипов (Шибун, 90+5), Сайчич«Динамо»: Плотников, Риос, Динга, Сухоцкий, Швецов, Бручич (Горопевшек, 56), Олехнович, Данилу, Павловски, Климович (Вергейчик, 81), Бахар (Шикавка, 88)Предупреждения: Динга, 13. Сайчич, 23. Шестиловский, 28. Риос, 30. Данилу, 52. Павловски, 90+7Удаление: Данилу, 64

В другом матче «Торпедо-БелАЗ» обыграло «Энергетик-БГУ» — 2:0.

На 55-й минуте счет открыл Андрей Хачатурян, замкнув передачу из центра штрафной. Спустя 10 минут Габриэл Рамос забил второй мяч торпедовцев, нанеся точный дальний удар.

«Энергетик» потерпел первое поражение в сезоне и уступил первую строчку в таблице «Торпедо». У обеих команд по 9 набранных очков.