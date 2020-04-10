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    В Шотландии продлили приостановку сезона до 10 июня

    Футбол Коронавирус в спорте Селтик Рейнджерс
    Шотландская футбольная ассоциация приняла решение продлить остановку сезона, как минимум, до 10 июня.

    В Шотландии продлили приостановку сезона до 10 июня
    В Шотландии продлили приостановку сезона до 10 июня

    «Мы единогласно решили продлить перерыв на всех уровнях футбола, как минимум, до 10 июня», — заявили в ассоциации.

    Также отмечается, что местные футбольные власти, скорее всего, не будут прибегать к досрочному прекращению сезона. Футбольная ассоциация намерена рассмотреть другие варианты, при котором сезон будет все же доигран.

    Напомним, футбол на всех уровнях в стране остановился 13 марта. На данный момент в шотландской Премьер-лиге сыграно 30 туров, а до окончания сезона осталось сыграть 14. 0

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