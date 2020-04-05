Источник: Смолов согласовал отъезд с «Сельтой»

Российский легионер стал вторым игроком команды после хавбека Пионе Систо, покинувшим Испанию.
«По возвращении его будут ждать санкции», — привело издание Mundo Deportivo слова представителя клуба.
«Здесь нет никакой проблемы. Все свои действия Федор согласовал с "Сельтой".
О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернется в Виго с опозданием», — заявили «Спорт-Экспрессу» в компании ProSportsManagement, которая ведет дела Смолова.
На территории РФ Смолову предстоит пройти двухнедельный карантин.
В текущем сезоне Смолов принял участие в 6 матчах «Сельты» и забил один гол. 0