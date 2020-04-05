Источник: Смолов согласовал отъезд с «Сельтой»

Представители форварда «Сельты»прокомментировали информацию , согласно которой нападающий нарушил ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и вернулся в Россию.

Российский легионер стал вторым игроком команды после хавбека Пионе Систо, покинувшим Испанию.

«По возвращении его будут ждать санкции», — привело издание Mundo Deportivo слова представителя клуба.

«Здесь нет никакой проблемы. Все свои действия Федор согласовал с "Сельтой".

О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернется в Виго с опозданием», — заявили «Спорт-Экспрессу» в компании ProSportsManagement, которая ведет дела Смолова.

На территории РФ Смолову предстоит пройти двухнедельный карантин.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 6 матчах «Сельты» и забил один гол. 0