Смолов нарушил карантин и улетел из Виго в Россию

Нападающий «Сельты»вернулся в Россию из Испании, нарушив карантин, сообщает Mundo Deportivo.

30-летний футболист улетел 4 апреля частным рейсом без разрешения клуба.

В «Сельте» заявили, что Смолов неоднократно запрашивал разрешение, ссылаясь на личные причины, но ему отказывали из-за запрета Ла Лиги, который обусловлен карантином из-за коронавируса.

Смолов стал вторым игроком «Сельты» после хавбека Пионе Систо, который покинул Испанию.

«Футболист незамедлительно сообщил о своем передвижении и улетел с обязательством вернуться, как только решит свои личные дела.

По возвращении его будут ждать санкции», — приводит Marca слова представителя клуба.

Перед остановкой чемпионата Испании «Сельта» договорилась с игроками о снижении зарплат.

Официально об этом объявят в ближайшее время, что позволит совершать подобные поездки, пока ситуация не нормализуется. Но поскольку официально это еще не оформлено, клуб вынужден применить санкции.

Смолов зимой перешел в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды. В текущем сезоне россиянин принял участие в 6 матчах «Сельты» и забил один гол. 0