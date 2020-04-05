Каррагер: Все то уважение и репутация теряются

.Lead Бывший защитникраскритиковал руководство клуба за участием в программе правительства по сохранению рабочих мест, при котором 80% заработной платы сотрудников на себя берет государство.

Таким образом «мерсисайдцы» платят своим людям, которые находятся в оплачиваемом отпуске 20% зарплаты, а остальное выплачивается из государственной казны. Программа была создана для поддержания бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

«Юрген Клопп проявил сочувствие ко всем в начале пандемии, игроки первой команды активно участвуют в инициативе по снижению зарплат.

И после этого все то уважение и репутация теряются. Бедный "Ливерпуль", — заявил Каррагер на своей странице в Twitter. 0