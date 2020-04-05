Каррагер: Все то уважение и репутация теряются

Джейми Каррагер
globallookpress.com
Таким образом «мерсисайдцы» платят своим людям, которые находятся в оплачиваемом отпуске 20% зарплаты, а остальное выплачивается из государственной казны. Программа была создана для поддержания бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
«Юрген Клопп проявил сочувствие ко всем в начале пандемии, игроки первой команды активно участвуют в инициативе по снижению зарплат.
И после этого все то уважение и репутация теряются. Бедный "Ливерпуль", — заявил Каррагер на своей странице в Twitter. 0