СМИ: УЕФА примет решение о возобновлении еврокубков в середине мая

примет решение о возобновлении Лиги чемпионов и Лиги Европы не раньше середины мая.

На данный момент еврокубки остановлены на стадии 1/8 финала globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Как сообщает New York Times, организация пока не готова определиться ни со сроками, ни с форматом еврокубков. УЕФА может вернуться к этому вопросу в середине мая при условии улучшения эпидемиологической обстановки. Не исключено, что оставшиеся встречи будут доиграны в июле и августе.

1 апреля УЕФА продлил приостановку Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также перенес матчи национальных сборных, запланированных на июнь, на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Также УЕФА может попросить национальные федерации не спешить с досрочным завершением чемпионатов. Накануне Бельгия стала первой европейской страной, объявившей о завершении первенства страны. 0