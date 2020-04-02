КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» напрасно назначил МоуриньюЧего клубам АПЛ не следовало делать прошлым летом
  • 23:21
    • Роналду станет первым футболистом-миллиардером
  • 23:03
    • «Барселона» предложила голкиперу новый контракт
  • 21:53
    • «Динамо» хочет сократить зарплаты футболистам на 40 процентов
  • 21:10
    • Овечкин — лучший голеадор в истории НХЛ по мнению болельщиков
  • 20:41
    • Стала известна причина гибели Рейеса
    Все новости спорта

    Роналду станет первым футболистом-миллиардером

    Футбол Ювентус Серия A Футбол Италии Между тем Светская жизнь Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду станет первым футболистом-миллиардером, сообщает Business Insider.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    По итогам сезона 2019/20 общий заработок португальца за карьеру превысит один миллиард долларов, даже несмотря на сокращения зарплаты в итальянском клубе.

    За последний год форвард «Барселоны» Лионель Месси заработал больше, чем Роналду, но по общему заработку он пока не дотягивает до своего главного конкурента.

    Среди всех спортсменов минимум миллиард долларов за карьеру заработали только звезда гольфа Тайгер Вудс и боксер Флойд Мейвезер-младший. Бывший баскетболист Майкл Джордан добрался до этой отметки уже после того, как завершил карьеру.

    Также отмечается, что Роджер Федерер должен стать первым миллиардером-теннисистом в этом году. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Возможное обнуление сезона. Какие рекорды могут исчезнуть
  • Вчера в 19:56
    •
  • Прогноз
  • «Динамо» Минск — «Торпедо-БелАЗ»
  • 1.55
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли минское «Динамо» первые баллы?
  • «Динамо» Минск — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • «Белшина» — «Городея»: кто наберет первые очки?
  • «Белшина» — «Городея». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • «Юность» возьмет очередной трофей?
  • Экспресс дня 3 апреля. Прогноз и ставки
  • 3.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Постер фильма «Гонка» Футбол Сиди и смотри: 21 лучший фильм о спорте. Часть 2Продолжение подборки лучших спортивных фильмов, которые помогут не заскучать в самоизоляции 01:540
  • 20:01
    • «Адмирал» надеется вернуться в КХЛ через сезон
  • 18:58
    • Матчи отбора Кубка Федераций перенесены на неопределенный срок
  • 18:40
    • Медведев: ЕСА рассматривает 15 июля как крайний срок возобновления сезона
    Стадион «Шальке» за решеткой Футбол В ожидании возвращения. Когда европейский футбол выйдет из карантина?Коронавирус пока не позволяет играть в футбол Вчера в 21:580
  • Экспресс дня

  • «Юность» возьмет очередной трофей?
  • 3.68
    •
  • 22:49
    • Федерер пообещал сыграть на турнире в Галле в 2021 году
  • 22:37
    • Алтыбармакян едет в США с мыслью играть в НХЛ
  • 22:23
    • Гендиректор «Зенита» планирует объявить о снижении зарплат футболистов
    Пустой «Энфилд» Футбол Возможное обнуление сезона. Какие рекорды могут исчезнутьОт чемпионства «Ливерпуля» до возвращения «Лидса» в АПЛ Вчера в 19:560
  • 20:01
    • Топ-клубы Эредивизии требуют окончания сезона
  • 19:46
    • Хабиб: Просто скажите, куда мне надо лететь
  • 18:04
    • «Аталанта» поставила ценник на Малиновского
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.21
  • Прогноз на матч Белшина — Городея
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.68
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Завтра в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Истиклол — Худжанд
  • Футбол
  • Послезавтра в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие