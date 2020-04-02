Роналду станет первым футболистом-миллиардером

Нападающий туринского «Ювентуса»станет первым футболистом-миллиардером, сообщает Business Insider.

По итогам сезона 2019/20 общий заработок португальца за карьеру превысит один миллиард долларов, даже несмотря на сокращения зарплаты в итальянском клубе.

За последний год форвард «Барселоны» Лионель Месси заработал больше, чем Роналду, но по общему заработку он пока не дотягивает до своего главного конкурента.

Среди всех спортсменов минимум миллиард долларов за карьеру заработали только звезда гольфа Тайгер Вудс и боксер Флойд Мейвезер-младший. Бывший баскетболист Майкл Джордан добрался до этой отметки уже после того, как завершил карьеру.

Также отмечается, что Роджер Федерер должен стать первым миллиардером-теннисистом в этом году. 0