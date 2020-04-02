Федун рассказал об убытках «Спартака» из-за коронавируса

«Если у нас, условно говоря, месячная выручка составляет примерно полмиллиарда, вот считайте. Надо просто определиться, когда все-таки закончится карантин.
Если мы видим, что это больше двух месяцев, то надо закрывать чемпионат и пытаться договариваться с футболистами по контрактам», — цитирует Федуна «РБК-Спорт».
Напомним, чемпионат России-2019/20 прерван с 17 марта. Изначально планировалось, что первенство возобновится 10 апреля, однако 1 апреля РФС объявил, что футбольный сезон в России приостановлен до 31 мая. 0