Федун рассказал об убытках «Спартака» из-за коронавируса

Владелецзаявил, что его клуб теряет около 500 миллионов рублей в месяц из-за приостановки сезона-2019/20 в чемпионате России в связи с пандемией коронавируса.

«Если у нас, условно говоря, месячная выручка составляет примерно полмиллиарда, вот считайте. Надо просто определиться, когда все-таки закончится карантин.

Если мы видим, что это больше двух месяцев, то надо закрывать чемпионат и пытаться договариваться с футболистами по контрактам», — цитирует Федуна «РБК-Спорт».

Напомним, чемпионат России-2019/20 прерван с 17 марта. Изначально планировалось, что первенство возобновится 10 апреля, однако 1 апреля РФС объявил, что футбольный сезон в России приостановлен до 31 мая. 0