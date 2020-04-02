В Англии хотят увеличить количество замен после возобновления сезона

Главные тренера АПЛ и Английской футбольной лиги будут требовать дополнительные замены после возобновления сезона, прерванного из-за коронавируса, сообщает The Telegraph.

По данным источника, в клубах опасаются, что благодаря плотному календарю после возобновления сезона игроки будут подвержены высокому травматизму. Чтобы избежать этого, команды будут просить ввести дополнительные замены.

Также игроки ожидают мини-предсезонку продолжительностью не менее двух недель после снятия запрета на проведение тренировок.

В матчах, проводимых под эгидой ФИФА или национальных федераций, максимальное число замен в основное время ограничено тремя. В дополнительное время допустима четвертая замена. 0