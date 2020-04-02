КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» напрасно назначил МоуриньюЧего клубам АПЛ не следовало делать прошлым летом
  • 19:47
    • РФС продлил перерыв в сезоне до 31 мая
  • 22:53
    • «Крылья Советов» отреагировали на слухи о возможной ликвидации клуба
  • 22:35
    • Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном
  • 21:35
    • УЕФА перенес на год молодежный Евро и женский чемпионат Европы
  • 20:57
    • Прядкин: Не планируем досрочно завершать чемпионат на данный момент
    Все новости спорта

    В Англии хотят увеличить количество замен после возобновления сезона

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Англии АПЛ Чемпионшип Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главные тренера АПЛ и Английской футбольной лиги будут требовать дополнительные замены после возобновления сезона, прерванного из-за коронавируса, сообщает The Telegraph.

    В Англии могут увеличить количество замен
    В Англии могут увеличить количество замен

    По данным источника, в клубах опасаются, что благодаря плотному календарю после возобновления сезона игроки будут подвержены высокому травматизму. Чтобы избежать этого, команды будут просить ввести дополнительные замены.

    Также игроки ожидают мини-предсезонку продолжительностью не менее двух недель после снятия запрета на проведение тренировок.

    В матчах, проводимых под эгидой ФИФА или национальных федераций, максимальное число замен в основное время ограничено тремя. В дополнительное время допустима четвертая замена. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • В ожидании возвращения. Когда европейский футбол выйдет из карантина?
  • Вчера в 21:58
    •
  • Прогноз
  • Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • 1.50
  • 07/04/2020 в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли минское «Динамо» первые баллы?
  • «Динамо» Минск — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • «Белшина» — «Городея»: кто наберет первые очки?
  • «Белшина» — «Городея». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Возьмет ли «Истиклол» очередной Суперкубок Таджикистана?
  • «Истиклол» — «Худжанд». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Пустой «Энфилд» Футбол Возможное обнуление сезона. Какие рекорды могут исчезнутьОт чемпионства «Ливерпуля» до возвращения «Лидса» в АПЛ Вчера в 19:560
  • 07:03
    • Матюиди переподписал контракт с «Ювентусом»
  • 20:00
    • УЕФА попросил завершить внутренние соревнования до 3 августа
  • 07:19
    • В Англии хотят увеличить количество замен после возобновления сезона
    Футбол в Англии остановлен, как быть с зарплатами — не ясно Футбол Английский футбол vs финансовый кризис. Все подробностиВ английском футболе обсудят, как можно избежать финансового краха из-за пандемии коронавируса Вчера в 14:010
  • Экспресс дня

  • Выйдет ли «Юность» вперед в серии?
  • 2.88
    •
  • 22:21
    • Шипулин не рассматривает инициативу об отставке Драчева всерьез
  • 22:09
    • Дибала призвал всех быть осторожными и оставаться дома
  • 21:58
    • Медведев: «Зенит» ведет переговоры с командой о сокращении зарплаты
    «Депортиво» — «Милан Футбол «Мы побежим отыгрываться с первых минут». Спасение «Депортиво» в сражении с «Миланом»Вспоминаем о поединке в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором «Депор» дома разнес красно-черных Вчера в 19:510
  • 18:23
    • Уимблдон-2020 отменен из-за коронавируса
  • 17:37
    • УЕФА отменил июньские матчи национальных сборных
  • 17:08
    • Драчев отреагировал на письмо с призывом уйти в отставку
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.21
  • Прогноз на матч Белшина — Городея
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Истиклол — Худжанд
  • Футбол
  • Послезавтра в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие