Мэр Лондона попросил помощи в борьбе с коронавирусом у клубов АПЛ и Чемпионшипа

Мэр Лондона Садик Хан направил в адрес всех лондонских футбольных клубов письмо с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом.

Хан попросил «Арсенал», «Брентфорд», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас», «Куинз Парк Рейнджерс», «Миллуолл», «Тоттенхэм», «Чарльтон», «Челси» и «Фулхэм» разрешить своему медперсоналу работать в больницах во время пандемии коронавируса.

Также лондонский мэр попросил клубы предоставить свои стадионы и жилые помещения для сотрудников Национальной службы здравоохранения и врачей, которым нужно быть ближе к временным госпиталям.

«Я не отношусь к таким просьбам легкомысленно, и я осознаю, что это большой вопрос в это сложное и неопределенное время для многих лондонских футбольных клубов.

Однако я ясно вижу, что мы все должны объединиться и сделать все возможное, чтобы поддержать NHS и защитить жизнь лондонцев», — говорится в обращении Хана, которое приводит The Guardian.

«Тоттенхэм» уже начал работу с NHS, «Челси» ранее предоставил гостиницу около «Стэмфорд Бридж», «Арсенал» также выражал намерения выделить инфраструктуру клуба для использования минздравом.

В Великобритании на данный момент выявлено более 25 тысяч заразившихся коронавирусом. Почти 1 800 человек скончались. 0