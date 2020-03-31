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    Мэр Лондона попросил помощи в борьбе с коронавирусом у клубов АПЛ и Чемпионшипа

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    Мэр Лондона Садик Хан направил в адрес всех лондонских футбольных клубов письмо с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом.

    Стадион «Уэмбли»
    Стадион «Уэмбли»

    Хан попросил «Арсенал», «Брентфорд», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас», «Куинз Парк Рейнджерс», «Миллуолл», «Тоттенхэм», «Чарльтон», «Челси» и «Фулхэм» разрешить своему медперсоналу работать в больницах во время пандемии коронавируса.

    Также лондонский мэр попросил клубы предоставить свои стадионы и жилые помещения для сотрудников Национальной службы здравоохранения и врачей, которым нужно быть ближе к временным госпиталям.

    «Я не отношусь к таким просьбам легкомысленно, и я осознаю, что это большой вопрос в это сложное и неопределенное время для многих лондонских футбольных клубов.

    Однако я ясно вижу, что мы все должны объединиться и сделать все возможное, чтобы поддержать NHS и защитить жизнь лондонцев», — говорится в обращении Хана, которое приводит The Guardian.

    «Тоттенхэм» уже начал работу с NHS, «Челси» ранее предоставил гостиницу около «Стэмфорд Бридж», «Арсенал» также выражал намерения выделить инфраструктуру клуба для использования минздравом.

    В Великобритании на данный момент выявлено более 25 тысяч заразившихся коронавирусом. Почти 1 800 человек скончались. 0

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