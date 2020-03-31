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    Арустамян: Сезон в РПЛ возобновится не раньше 30 мая

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    Комментатор и журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале назвал сроки возобновления чемпионата России.

    Нобель Арустамян
    Нобель Арустамян

    «Насколько мне известно, сейчас все громче и громче внутри РПЛ обсуждается дата 30 мая (последний уик-энд мая). Это сейчас выглядит, как оптимистичный сценарий. Именно такие консультации на данный момент ведутся в РПЛ и РФС. Но также есть версия, что футбол в России возобновится только после 1 июня и это сценарий тоже выглядит как вполне реалистичный. Такой вариант также на днях обсуждался между футбольными структурами и клубами.

    Кстати, именно поэтому некоторые клубы продлили карантин до 1 мая. А "Урал" и вовсе распустил легионеров, чтобы они успели разлететься по своим странам.

    Общеевропейская тенденция очевидна: пандемия не спадает. Не исключено, что топ-лиги и еврокубки также вернутся не раньше конца мая.

    Есть и чисто российские нюансы. Например, в Сочи до 1 июня запрещено заселение в гостиницы. Футбол подчиняется законам государства, и если эта мера коснется отелей по всей стране, о выездах команд и болельщиков не может идти и речи.

    Суббота 30 мая — сейчас рабочий и оптимистичный вариант возобновления и пока самая реальная опция, хотя возможно, что турнир возобновится уже после 1 июня. Рассчитывать на более ранние сроки можно с большим натягом, в это практически не верится», — заявил журналист.

    Напомним, что РПЛ приостановлена до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса. 0

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