ЦСКА претендует на полузащитника «Ливерпуля»

Полузащитник, скорее всего, покинет «Ливерпуль», сообщает Football Insider.

По информации издания, в услугах футболиста заинтересован ряд европейских клубов, включая московский ЦСКА, «Севилью» и «Рому».

Испанский клуб, вероятно, сделает официальное предложение после того, как утихнет ситуация с коронавирусом.

В январе «Ливерпуль» отклонил ряд предложений об аренде 28-летнего швейцарца, однако дал понять, что отпустит Шакири летом, если за него заплатят требуемые 28 миллионов фунтов.

Срок действующего соглашения между Шакири и «Ливерпулем» истекает в 2023 году. В этом сезоне он провел за «красных» 6 матчей в АПЛ и забил один гол. 0