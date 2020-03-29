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    ЦСКА претендует на полузащитника «Ливерпуля»

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    Полузащитник Джердан Шакири, скорее всего, покинет «Ливерпуль», сообщает Football Insider.

    Джердан Шакири
    Джердан Шакири

    По информации издания, в услугах футболиста заинтересован ряд европейских клубов, включая московский ЦСКА, «Севилью» и «Рому».

    Испанский клуб, вероятно, сделает официальное предложение после того, как утихнет ситуация с коронавирусом.

    В январе «Ливерпуль» отклонил ряд предложений об аренде 28-летнего швейцарца, однако дал понять, что отпустит Шакири летом, если за него заплатят требуемые 28 миллионов фунтов.

    Срок действующего соглашения между Шакири и «Ливерпулем» истекает в 2023 году. В этом сезоне он провел за «красных» 6 матчей в АПЛ и забил один гол. 0

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