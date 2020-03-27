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    Ибрагим Ба: Выступление за «Монако» должно закалить характер Головина

    Футбол Футбол Франции Монако
    Экс-игрок сборной Франции Ибрагим Ба прокомментировал игру Александра Головина за «Монако».

    Александр Головин
    Александр Головин

    «Головин здорово выглядит в этом сезоне, хотя это не такая простая задача. Он переехал из России в другую страну, где нужно было адаптироваться. Но дорогого стоит, что он уже в молодом возрасте получил такой опыт.

    Это поможет в его дальнейшем прогрессе и развитии карьеры. Сейчас не самый лучший период в истории клуба, он не всегда побеждает и не борется за чемпионство. Но все это должно закалить характер Головина», — цитируют Ба «Известия».

    Напомним, Головин перешел в «Монако» из ЦСКА. Россиянин проводит во Франции второй сезон. 0

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