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    Черчесов: Гилерме провел 9 игр в отборе на Евро-2020. Можно его считать первым номером сборной?

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ситуации с вратарями в команде.

    Гилерме
    Гилерме

    «В сборной нет вратаря, который также надежен, как и Акинфеев? На сегодняшний день 9 игр в отборочном цикле провел Гилерме. Можно его считать первым номером?

    Присмотреться к другим вратарям? Мы и сейчас присматриваемся. А вдруг у первого номера перед игрой ангина появится? И что теперь? Нам не играть и не выигрывать?

    Мы проводим достаточный объем аналитической работы, чтобы всех оценить. Опытные вратари не должны терять форму, потому что они уже завоевали место. Плюс мы учитываем какие-то нюансы.

    Опыт больших турниров, опыт отборочных игр, как человек себя чувствует в команде. Ведь можно хорошо играть в клубе, но не попасть в сборную.

    Пресно думать только о статистических показателях. Единственный футболист, которого вызвали и который сразу сыграл, — это был Ахметов в матче против Бельгии.

    Был форс-мажор. Тогда Зобнин получил травму и Газинского по какой-то причине не было. Поэтому молодой футболист стал играть.

    Статистика может лукавить. Гилерме пропускал от "Ювентуса". А другие вратари никогда не думали об этом клубе даже во сне», — рассказал Черчесов в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».

    Также тренер высказался о перспективах приглашения в сборную России вратаря «Спартака» Александра Максименко и голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

    «Хотелось бы, чтобы они набрались опыта за год. Но бывает, что молодые игроки за год становятся хуже. Надеемся, что они начнут прибавлять и расти как на дрожжах.

    Мы серьезно всех оцениваем и всегда говорим, почему один есть в составе, а другого — нет. Никого не упускаем, всем даем шанс.

    Жалею, что селекционный сбор не состоялся. Мы бы охватили больше игроков, чтобы с ними познакомиться. Иногда издалека видишь одно, а при встрече ощущение совершенно другое», — добавил Черчесов. 0

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