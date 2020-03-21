ФИФА опубликовала официальный фильм о ЧМ-2018 в России

Пресс-служба ФИФА опубликовала в своем YouTube-канале фильм, посвященный чемпионату мира, который состоялся в 2018 году и прошел в России.

В фильм продолжительностью 1 час 19 минут вошли эпизоды из матчей турнира, видео из раздевалки, подтрибунных помещений и другое.

Победителем стала национальная команда Франции, обыгравшая в финале Хорватию со счётом 4:2. Бронзовые медали достались сборной Бельгии, которая в матче за третье место обыграла национальную команду Англии со счётом 2:0.

Что касается сборной России, то подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала, где уступили все тем же хорватам (2:2, серия пенальти — 3:4).

Напомним, чемпионат мира прошел летом 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.