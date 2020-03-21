КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауза в АПЛ пришла невовремя для «Манчестер Юнайтед» АПЛ: Главные счастливчики и неудачники коронавируса
  • 08:25
    • ФИФА опубликовала официальный фильм о ЧМ-2018 в России
  • 21:41
    • УЕФА предложил три варианта завершения футбольного сезона
  • 20:44
    • СМИ: Сетьен будет тренером «Барселоны» в следующем сезоне
  • 23:35
    • Нападающий «Вест Бромвича» переболел коронавирусом
  • 22:49
    • IIHF к 22 марта ждет ответ по ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии
    Все новости спорта

    ФИФА опубликовала официальный фильм о ЧМ-2018 в России

    Футбол ФИФА Сборная России Футбол России Сборная Франции Футбол Франции Сборная Хорватии
    Пресс-служба ФИФА опубликовала в своем YouTube-канале фильм, посвященный чемпионату мира, который состоялся в 2018 году и прошел в России.

    ФИФА опубликовала официальный фильм о ЧМ-2018 в России
    ФИФА опубликовала официальный фильм о ЧМ-2018 в России

    В фильм продолжительностью 1 час 19 минут вошли эпизоды из матчей турнира, видео из раздевалки, подтрибунных помещений и другое.

    Победителем стала национальная команда Франции, обыгравшая в финале Хорватию со счётом 4:2. Бронзовые медали достались сборной Бельгии, которая в матче за третье место обыграла национальную команду Англии со счётом 2:0.

    Что касается сборной России, то подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала, где уступили все тем же хорватам (2:2, серия пенальти — 3:4).

    Напомним, чемпионат мира прошел летом 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

    Фильм о ЧМ-2018
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • АПЛ: Главные счастливчики и неудачники коронавируса
  • 05:42
    •
  • Прогноз
  • «Ислочь» — «Неман»
  • 1.94
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ислочь» оправдать статус фаворита против «Немана»?
  • «Ислочь» — «Неман». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Обыграет ли «Минск» новичка элиты?
  • «Белшина» — «Минск». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Слуцк» — «Славия» Мозырь: раннего гола не будет?
  • «Слуцк» — «Славия» Мозырь. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Проверка температуры на границе Германии и Польши Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 21 мартаПока спорт на паузе, чиновники ломают голову, что делать дальше, а игроки шлют письма. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 08:110
  • 07:38
    • Сезон в Англии может быть доигран без зрителей
  • 07:23
    • Малком готов выступать за сборную России
  • 21:01
    • УЕФА может пересмотреть правила финансового Fair Play
    Итальянская армия на Соборной площади в Милане Футбол Почему антибиотики не вылечат коронавирус?Опрос общественного мнения показал, что каждый пятый россиянин уверен во всесилии антибиотиков, в том числе и в их способности победить коронавирус. И это большое заблуждение 06:350
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Ислочь» отойти от кубковых сражений с чемпионом?
  • 3.02
    •
  • 08:09
    • «Наполи» возобновит тренировки 25 марта
  • 07:54
    • «Эвертон» нацелился на хавбека «Наполи»
  • 07:07
    • «Калев» досрочно завершил сезон в Единой лиге
    Замок на территории стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 20 мартаФутбол теряет последних героев из-за коронавируса. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 01:540
  • 20:21
    • В Госдуме хотят ограничить трансферы спортсменов в иностранные клубы
  • 20:40
    • Российские футболисты и звезды шоу бизнеса — в Лиге «Париматч» по киберфутболу
  • 19:17
    • Шестикратный победитель Супербоула Том Брэди стал игроком «Тампа-Бэй»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Прогноз на матч Вестерн Сидней — Сидней
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Витебск — Городея
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ислочь — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.02
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Слуцк — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Белшина — Минск
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие