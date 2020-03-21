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    Чемпионат Белоруссии может лишиться одной команды

    Футбол Сборная Белоруссии
    «Слуцк» может сняться с розыгрыша Высшей лиги чемпионата Белоруссии из-за финансовых проблем.

    Чемпионат Белоруссии может лишится одной команды
    Чемпионат Белоруссии может лишится одной команды

    Накануне команда получила от Слуцкого сахарорафинадного комбината письмо с уведомлением, что в этом сезоне спонсорская помощь клубу оказываться не будет.

    «Безусловно, жалко того, что уже наработано, создано. Город и предприятия в соответствии с указом об оказании спонсорской помощи поддерживают и будут поддерживать клуб, но этого недостаточно. Если ситуация не поменяется, судьба команды очевидна — скорее всего она покинет высшую лигу чемпионата», — приводит слова председателя Слуцкого районного исполнительного комитета Андрея Янчевского «Слуцкий край».

    Несмотря на возникшие трудности, «Слуцк» в воскресенье стартует в чемпионате Белоруссии. Команда бойкотировать игры не планирует. 0

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