Кудряшов не думает о возвращении в «Сочи»

Защитникзаявил, что полностью сосредоточен на выступлении за «Антальяспор» и не думает о возвращении в «Сочи».

«Карантин в Анталье есть. Все торговые центры, рестораны, кафе закрыты. Некоторые люди семьями остаются дома, но многие гуляют.

Да, это затронуло всех, но здесь нет случаев заражения, тем не менее люди стараются соблюдать установленные правила. Единственное, нам в клубе запретили уезжать не только в другие страны, но и в соседние города.

Не хотел бы оказаться сейчас в "Сочи"? Рад за "Сочи", за ребят, кто остался в команде. Практически вся команда осталась. Но это уже период, который прошел, и я думаю только об игре в нынешней команде», — сказал Кудряшов в эфире программы «Все на Матч!»

Напомним, Кудряшов выступал за «Сочи» с июля по декабрь 2019 года. 0