КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сидней»Лига Кенгуру. Знакомимся с чемпионатом Австралии по футболу
  • 21:11
    • Нападающий «Ювентуса» сбежал из карантина в Аргентину
  • 22:16
    • Агент: Думбия заинтересован в возвращении в Россию
  • 21:29
    • Йовича обвинили в нарушении карантина
  • 21:19
    • Семак: Решение передвинуть Евро-2020 — правильное
  • 20:54
    • До 6 апреля будет определен тренерский штаб сборной России по биатлону
    Все новости спорта

    Семин: Слова Хеведеса? Это его мнение, я с ним еще не разговаривал

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал заявление защитника красно-зеленых Бенедикта Хеведеса.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    Ранее немецкий хавбек назвал «безумием» тренировки в условиях пандемии коронавируса.

    «Тренировочный процесс проходит нормально. Собираемся все на базе, проводим тренировку и все организованно уезжаем по домам.

    Из игроков никто против тренировок не выступал. Все ясно понимают, что каждый раз из любой ситуации нужно находить выход, вот и все.

    Продолжать тренировки — абсолютно нормальное решение, и я не вижу в этом никакой проблемы. Все игроки после приезда на базу проходят осмотр врачей.

    Да и в целом игроки находятся только в машине. У нас тоже своеобразный карантин. А вот в стране он ещё не объявлен.

    Слова Хёведеса? Это его мнение, я с ним еще по этому поводу не разговаривал», — цитирует Семина «Чемпионат».

    Напомним, пауза в российской премьер-лиге завершится 10 апреля. Данное решение принято из-за пандемии коронавируса. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ударная восьмиминутка. «Локо» вырвался на второе место в РПЛ
  • 16/03/2020 в 00:56
    •
  • Прогноз
  • «Брисбен Роар» — «Ньюкасл Джетс»
  • 2.55
  • Сегодня в 11:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как БАТЭ стартует в чемпионате Белоруссии?
  • «Энергетик-БГУ» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сократит ли «Ньюкасл Джетс» отставание от зоны плей-офф?
  • «Брисбен Роар» — «Ньюкасл Джетс». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Мельбурн Сити» с аутсайдером сыграет результативно?
  • «Централ Кост Маринерс» — «Мельбурн Сити». Прогноз и ставки
  • 1.54
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Закрытый проход в музей «Барселоны» у «Камп Ноу» Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 19 мартаОтменять почти уже нечего, и мир спорта перешел к построению робких планов на будущее. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике Вчера в 23:120
  • 00:09
    • Ракитич хочет уйти в «Севилью» по окончанию сезона
  • 23:37
    • Ари: Бразильские СМИ меня неправильно поняли
  • 22:29
    • Сезон Серии А возобновят в начале мая и закончат в середине июля
    Мохаммед Салах Футбол От Салаха до Месси. Главные активы топ-10 самых ценных клубов ЕвропыДесятка самых дорогостоящих команд Европы, а также их наиболее ценные активы 18/03/2020 в 15:000
  • Экспресс дня

  • «Динамо» Брест начнет защиту титула с победы?
  • 2.85
    •
  • 00:21
    • Семин: Слова Хеведеса? Это его мнение, я с ним еще не разговаривал
  • 23:56
    • Хагуш: Завершить чемпионат? Если «Спартак» устраивает восьмое место, пожалуйста
  • 23:43
    • В «Денвере» — первый случай заражения коронавирусом
    Объявление о закрытии на «Альянц-Арене» в Мюнхене Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 18 мартаКоронавирус впервые в истории заставил перенести чемпионат Европы по футболу. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике Вчера в 01:360
  • 21:39
    • Ари: Российские власти не раскрывают реальную статистику заболеваний коронавирусом
  • 20:02
    • MLS намерена продолжить турнир 10 мая
  • 16:47
    • Футболисты «Зенита» прошли тест на коронавирус
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.54
  • Прогноз на матч Централ Кост Маринерс — Мельбурн Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 09:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Брисбен Роар — Ньюкасл Джетс
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Смолевичи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.85
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Фенербахче — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Рух Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ислочь — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сивасспор — Денизлиспор
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие