Семин: Слова Хеведеса? Это его мнение, я с ним еще не разговаривал

Главный тренер московского «Локомотива»прокомментировал заявление защитника красно-зеленых

Ранее немецкий хавбек назвал «безумием» тренировки в условиях пандемии коронавируса.

«Тренировочный процесс проходит нормально. Собираемся все на базе, проводим тренировку и все организованно уезжаем по домам.

Из игроков никто против тренировок не выступал. Все ясно понимают, что каждый раз из любой ситуации нужно находить выход, вот и все.

Продолжать тренировки — абсолютно нормальное решение, и я не вижу в этом никакой проблемы. Все игроки после приезда на базу проходят осмотр врачей.

Да и в целом игроки находятся только в машине. У нас тоже своеобразный карантин. А вот в стране он ещё не объявлен.

Слова Хёведеса? Это его мнение, я с ним еще по этому поводу не разговаривал», — цитирует Семина «Чемпионат».

Напомним, пауза в российской премьер-лиге завершится 10 апреля. Данное решение принято из-за пандемии коронавируса. 0