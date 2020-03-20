Аджоев: Налоговые каникулы — сказочное решение

Руководительрассказал о финансовой ситуации в тульском клубе.

«Объявлено о введении "налоговых каникул", как это поможет клубу? Учитывая зарплаты наших иностранцев и скачок доллара, для нас сказочное решение.

Мы уже договорились, и всем платим по фиксированному курсу. Все они — нормальные люди и понимают, что это необходимо, ведь этот форс-мажор затронул весь мир, а не только Россию.

В конце месяца сядем и оценим, а так ведь потери есть у всей страны. Ничего с этим не поделаешь — надо просто ждать, чаще мыть руки и соблюдать гигиену», — цитирует Аджоева «Спорт-Экспресс». 0