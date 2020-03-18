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    Сане: Это была самая тяжёлая травма в моей карьере

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    На официальном сайте «Манчестер Сити» появилось интервью Лероя Сане. Вингер рассказал о своей травме и о поддержке со стороны коллег.

    Лерой Сане
    Лерой Сане

    «Конечно, вся команда меня поддержала. Особенно много я общался с Гюндоганом и Менди. Они рассказали мне о том, что может произойти, о своём опыте. Мне это очень помогло. Я рад, что они были рядом.

    Это была самая тяжёлая травма в моей карьере и самое длительное восстановление. Трудный период. Особенно тяжело было в первый день после операции, потому что тогда я вообще не мог двигаться. Это совсем не то, к чему привыкли спортсмены. Нужно постоянно заставлять себя, потому что ты знаешь, что это долгое восстановление, но это хорошая возможность поработать над своими слабостями. Именно поэтому я воспринял это как возможность полностью восстановиться и вернуться сильнее», — цитируют футболиста на сайте «горожан».

    Напомним, что Сане травмировался в матче Суперкубка Англии с «Ливерпулем». 0

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