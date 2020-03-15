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    Васин: Пришлось играть с «автобусом» весь матч

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    Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал ничейный результат матча 22-го тура РПЛ с «Уфой» (0:0).

    Виктор Васин
    Виктор Васин

    «Только забив гол, можно убрать "автобус". Ставка была на то, чтобы забить как можно быстрее. В принципе, у нас были моменты, где-то не повезло, поэтому пришлось играть с "автобусом" всю игру.

    Мы понимали, что чем ближе к концу матча, тем ниже соперник будет садиться. Поэтому старались быстрее двигать мяч и больше рисковать. Обреченности не было, просто в начале игры не повезло, а как показывает практика, в концовке таких матчей забить тяжелее. Поэтому в конце моментов уже не было.

    Не предполагал, что ЦСКА проведет четыре матча без побед. А те результаты, что были на сборах, не стоит учитывать. Хотя сборы неплохо прошли, никто не получил травму», — приводит слова Васина клубная пресс-служба. 0

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