Васин: Пришлось играть с «автобусом» весь матч

Защитник ЦСКАпрокомментировал ничейный результат матча 22-го тура РПЛ с «Уфой» (0:0).

«Только забив гол, можно убрать "автобус". Ставка была на то, чтобы забить как можно быстрее. В принципе, у нас были моменты, где-то не повезло, поэтому пришлось играть с "автобусом" всю игру.

Мы понимали, что чем ближе к концу матча, тем ниже соперник будет садиться. Поэтому старались быстрее двигать мяч и больше рисковать. Обреченности не было, просто в начале игры не повезло, а как показывает практика, в концовке таких матчей забить тяжелее. Поэтому в конце моментов уже не было.

Не предполагал, что ЦСКА проведет четыре матча без побед. А те результаты, что были на сборах, не стоит учитывать. Хотя сборы неплохо прошли, никто не получил травму», — приводит слова Васина клубная пресс-служба. 0