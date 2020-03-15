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    «Химки» сыграли вничью с «Нефтехмиком»

    «Нефтехимик» — «Химки»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 27-го тура первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» на своем поле сыграл вничью с подмосковными «Химками» — 2:2.

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    За хозяев отличились полузащитник Илья Петров, реализовавший пенальти, и хавбек Роман Акбашев

    В составе гостей дубль сделал полузащитник Александр Трошечкин.

    «Химки» опустились на второе место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 54 очка в 27 турах. «Нефтехимик» (48) остался на 5-м месте.

    ФНЛ. 27-й тур
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Химки» — 2:2 (1:1)
    Голы: Петров, 23 — с пенальти (1:0). Трошечкин, 29 (1:1). Трошечкин, 51 (1:2). Акбашев, 69 (2:2)«Нефтехимик»: Голубев, Агапов, Киреев (Соловьев, 53), Семенов (Лелюкаев, 64), Ширяев, Акбашев, Уридия (Котик, 90), Юшин (Хубаев, 46), Ситдиков, Кленкин, Петров«Химки»: Хомич, Смирнов, Гапон, Тихий, Данилкин, Корян (Георгиевский, 75), Полярус (Каменщиков, 74), Боженов (Алиев, 84), Трошечкин, Мартусевич, Барков (Скворцов, 88)Предупреждения: Ситдиков, 10. Трошечкин, 19. Семенов, 30. Лелюкаев, 88
    Ранее красноярский «Енисей» одержал домашнюю победу над «Спартаком-2» (1:0). Единственный гол на 87-й минуте забил полузащитник хозяев Константин Савичев.

    «Енисей» поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 28 очков в 27 турах. «Спартак-2» (26) опустился на 17-ю строчку.

    Еще в одном матче «Томь» дома обыграла «Краснодар-2» со счетом 2:1.

    За хозяев голы забили Илья Визнович (45-я минута) и Данила Буранов (83, пенальти). В составе гостей отметился полузащитник Илья Жигулев (70).

    «Томь» поднялась на 9-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда Василия Баскакова набрала 39 очков в 27 турах. Клуб из Краснодара остался на 13-м месте. 0

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