«Барселона» следит за двумя защитниками

проявляет интерес к защитнику, сообщает El Mundo Deportivo.

Сейчас 23-летний испанец выступает за «Лейпциг» на правах аренды. Контракт Анхелиньо с «горожанами» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за «Лейпциг» 8 матчей и забил 1 гол.

Также Corriere dello Sport стало известно об интересе каталонцев к защитнику «Лацио» Луису Фелике.

Скауты каталонского клуба просматривали 22-летнего бразильца в последних матчах римлян. Контракт Луиса Фелипе с «Лацио» рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провел в серии А 19 матчей, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей. 0