КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Филипп стал лучшим игроком матчаПервая победа за восемь лет и прорыв Филиппа. «Динамо» победило в Грозном
  • 12:16
    • Матч «Сочи» — «Краснодар» пройдет без болельщиков
  • 09:58
    • СМИ: УЕФА останавливает подготовку к Евро-2020
  • 12:59
    • Соболев и Понсе — в старте «Спартака» на матч с «Оренбургом»
  • 12:30
    • Еще два футболиста «Фиорентины» заболели коронавирусом
  • 09:44
    • Чемпионат Армении остановлен из-за коронавируса
    Все новости спорта

    «Барселона» следит за двумя защитниками

    Футбол Барселона Футбол Испании Примера (Ла Лига) Футбол Италии Серия A Лацио Футбол Англии АПЛ Манчестер Сити Трансферы Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Барселона» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Анхелиньо, сообщает El Mundo Deportivo.

    Анхелиньо
    Анхелиньо

    Сейчас 23-летний испанец выступает за «Лейпциг» на правах аренды. Контракт Анхелиньо с «горожанами» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за «Лейпциг» 8 матчей и забил 1 гол.

    Также Corriere dello Sport стало известно об интересе каталонцев к защитнику «Лацио» Луису Фелике.

    Скауты каталонского клуба просматривали 22-летнего бразильца в последних матчах римлян. Контракт Луиса Фелипе с «Лацио» рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне защитник провел в серии А 19 матчей, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Эпоха упадка. Борьба «Реала» и «Барсы» за чемпионство — гонка двух хромых
  • 11/03/2020 в 21:19
    •
  • Прогноз
  • «Оренбург» — «Спартак»
  • 1.65
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обгонит ли «Оренбург» спартаковцев в таблице РПЛ?
  • «Оренбург» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Кто выйдет победителем в битве за третье место?
  • «Ростов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Кто выиграет битву в Ростове за место в топ-3 РПЛ?
  • Экспресс дня 15 марта. Прогноз и ставки
  • 4.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Маска на футбольном поле Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 14 мартаМировой спорт продолжает отступать перед коронавирусом. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 12:430
  • 08:14
    • Макгрегор сообщил о смерти своей тети из-за коронавируса
  • 00:42
    • Все турниры в Европе могут приостановить до сентября
  • 22:03
    • Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры
    Неймар Футбол Неймар готов перейти на максимальные обороты. Бразилец блещет в Лиге чемпионовЭкс-игрок «Барселоны» помог «Пари Сен-Жермен» выйти в четвертьфинал Вчера в 21:110
  • Экспресс дня

  • Кто выиграет битву в Ростове за место в топ-3 РПЛ?
  • 4.73
    •
  • 12:44
    • «Барселона» следит за двумя защитниками
  • 09:29
    • «Арсеналу» интересен форвард «Вулверхэмптона»
  • 09:13
    • «Нефтехимик» расстался с канадским защитником
    Одион Игало Футбол Манкунианцы уничтожили австрийцев. Игало зажег «МЮ»Одион Игало забил шедевральный гол в игре с ЛАСКом и дал начало разгромной победе своей команды Вчера в 15:030
  • 21:22
    • «Динамо» одержало победу над «Ахматом»
  • 08:58
    • Роналдиньо забил пять голов в финале тюремного турнира
  • 00:52
    • ФИФА разрешила игрокам не приезжать в сборные
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.05
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сочи — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Шинник — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  4.73
  • Экспресс дня 15 марта
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие