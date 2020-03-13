Виллаш-Боаш: Надо остановить все турниры

Андре Виллаш-Боаш
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«Если такой турнир, как чемпионат Испании приостановлен, то мы должны уважать это решение и полагаться на предпринятые меры.
Мое мнение — надо приостановить все турниры. В Китае [к проблеме коронавируса] отнеслись ответственнее, чем в Европе», — сказал Виллаш-Боаш L’Équipe.
Ранее из-за коронавируса были приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Португалии, Голландии, Хорватии и США.
При пустых трибунах будут проходить матчи во Франции, Германии, Польше, Грузии, Румынии и других странах. 0