Виллаш-Боаш: Надо остановить все турниры

Главный тренер «Марселя»выступил за приостановку всех спортивных соревнований из-за распространения коронавируса.

«Если такой турнир, как чемпионат Испании приостановлен, то мы должны уважать это решение и полагаться на предпринятые меры.

Мое мнение — надо приостановить все турниры. В Китае [к проблеме коронавируса] отнеслись ответственнее, чем в Европе», — сказал Виллаш-Боаш L’Équipe.

Ранее из-за коронавируса были приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Португалии, Голландии, Хорватии и США.

При пустых трибунах будут проходить матчи во Франции, Германии, Польше, Грузии, Румынии и других странах. 0