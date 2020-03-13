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    Виллаш-Боаш: Надо остановить все турниры

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    Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш выступил за приостановку всех спортивных соревнований из-за распространения коронавируса.

    Андре Виллаш-Боаш
    Андре Виллаш-Боаш

    «Если такой турнир, как чемпионат Испании приостановлен, то мы должны уважать это решение и полагаться на предпринятые меры.

    Мое мнение — надо приостановить все турниры. В Китае [к проблеме коронавируса] отнеслись ответственнее, чем в Европе», — сказал Виллаш-Боаш L’Équipe.

    Ранее из-за коронавируса были приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Португалии, Голландии, Хорватии и США.

    При пустых трибунах будут проходить матчи во Франции, Германии, Польше, Грузии, Румынии и других странах. 0

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