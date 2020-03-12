«Айнтрахт» — «Базель»: счет 0:3, обзор голов

Первый гол был забит в середине первого тайма. Счет открыл Самуэле Кампо. На 73 минуте «Базель» удвоил счет благодаря голу Кевина Буа.
Точку в матче поставил Фабиан Фрай. Он забил на 85 минуте поединка.
Отметим, что матч проходил без болельщиков в рамках принятых мер безопасности.
Лига Европы. 1/8
«Айнтрахт» — «Базель» — 0:3
Голы: 0:1 — 27 Кампо, 0:2 — 73 Бюа, 0:3 — 85 Фрай«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Абраам, Хинтереггер, Ндика, Роде, Хасебе (Ильзанкер, 74), Камада (Гачинович, 78), Соу (Пасиенсия, 46), Костич, Андре Силва«Базель»: Омлин, Джемерт, Альдерете, Риверос, Петретта (Бюа, 68), Фрай, Кампо (ван дер Верфф, 78), Джака, Штокер (Жегрова, 90), Видмер, АртурПредупреждения: Кампо (11), Соу (23), Джемерт (53), Альдерете (75)