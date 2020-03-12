«Айнтрахт» — «Базель»: счет 0:3, обзор голов

В первом матче 1/8 Лиги Европына выезде забилтри безответных мяча.

Первый гол был забит в середине первого тайма. Счет открыл Самуэле Кампо. На 73 минуте «Базель» удвоил счет благодаря голу Кевина Буа.

Точку в матче поставил Фабиан Фрай. Он забил на 85 минуте поединка.

Отметим, что матч проходил без болельщиков в рамках принятых мер безопасности.