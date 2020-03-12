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    «Базель» на выезде разгромил «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» — «Базель»: счет 0:3, обзор голов

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    В первом матче 1/8 Лиги Европы «Базель» на выезде забил «Айнтрахту» три безответных мяча.

    «Базель»
    «Базель»

    Первый гол был забит в середине первого тайма. Счет открыл Самуэле Кампо. На 73 минуте «Базель» удвоил счет благодаря голу Кевина Буа.

    Точку в матче поставил Фабиан Фрай. Он забил на 85 минуте поединка.

    Отметим, что матч проходил без болельщиков в рамках принятых мер безопасности.

    Лига Европы. 1/8
    «Айнтрахт» — «Базель» — 0:3
    Голы: 0:1 — 27 Кампо, 0:2 — 73 Бюа, 0:3 — 85 Фрай«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Абраам, Хинтереггер, Ндика, Роде, Хасебе (Ильзанкер, 74), Камада (Гачинович, 78), Соу (Пасиенсия, 46), Костич, Андре Силва«Базель»: Омлин, Джемерт, Альдерете, Риверос, Петретта (Бюа, 68), Фрай, Кампо (ван дер Верфф, 78), Джака, Штокер (Жегрова, 90), Видмер, АртурПредупреждения: Кампо (11), Соу (23), Джемерт (53), Альдерете (75)
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