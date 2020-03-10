«Вольфсбург» и «Шахтер» проведут матч Лиги Европы за закрытыми дверями

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы междупройдет без зрителей из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщили в немецком клубе.

«Мы сожалеем об этом решении, но хотим действовать с максимально возможной тщательностью и в интересах всех участников», — сказал управляющий директор «Вольфсбурга» Тим Шумахер.

«Такое решение было принято с целью предотвращения возможных последствий для посетителей стадиона. Я благодарю разочарованных фанатов за их понимание, а "Вольфсбург" — за высокий уровень ответственности и сотрудничество», — сказала руководитель отдела спорта и здоровья Моника Мюллер.

Матч состоится 12 марта на «Фольксваген-Арене». 0