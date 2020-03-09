Жирков: Старались, прилагали усилия, но чуть-чуть не повезло

Полузащитник «Зенита»поделился впечатлениями после ничьей с(0:0) в матче 21-го тура РПЛ.

«Практически всеми футболистами "Уфа" играла в защите, нам было тяжело вскрыть оборону. Но всё равно были моменты, нужно было их реализовать.

Старались делать и фланговые передачи, и через центр… Повторюсь: моменты были. Все игроки старались, прилагали усилия, но чуть-чуть не повезло.

Стоит ли беспокоиться о потерянных очках? Наверное, стоит. Конечно, тяжело, когда теряешь очки дома.

Нужно было добиваться побед в этих двух матчах, но что случилось, то случилось, будем готовиться к следующим играм.

"Уфа" в конце матча показывала откровенный антифутбол? Не знаю, каждый играет, как может», — заявил Жирков «Матч ТВ».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков. 0