ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар»Проклятье «бывших». Ари приблизил «Спартак» к зоне вылета
  • 23:54
    • Правительство Италии отменило все футбольные матчи
  • 21:00
    • «Зенит» не смог обыграть «Уфу»
  • 18:31
    • «Спартак» в Москве проиграл «Краснодару»
  • 18:06
    • Малком выйдет в старте «Зенита» против «Уфы»
  • 22:01
    • «Локомотив» сократил отставание от «Йокерита»
    Все новости спорта

    Жирков: Старались, прилагали усилия, но чуть-чуть не повезло

    Футбол Зенит Уфа РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился впечатлениями после ничьей с «Уфой» (0:0) в матче 21-го тура РПЛ.

    Юрий Жирков
    Юрий Жирков

    «Практически всеми футболистами "Уфа" играла в защите, нам было тяжело вскрыть оборону. Но всё равно были моменты, нужно было их реализовать.

    Старались делать и фланговые передачи, и через центр… Повторюсь: моменты были. Все игроки старались, прилагали усилия, но чуть-чуть не повезло.

    Стоит ли беспокоиться о потерянных очках? Наверное, стоит. Конечно, тяжело, когда теряешь очки дома.

    Нужно было добиваться побед в этих двух матчах, но что случилось, то случилось, будем готовиться к следующим играм.

    "Уфа" в конце матча показывала откровенный антифутбол? Не знаю, каждый играет, как может», — заявил Жирков «Матч ТВ».

    «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ахмат» — «Зенит». Бесподобный Жирков и конфликт на фанатском секторе
  • 05/03/2020 в 00:06
    •
  • Прогноз
  • «Лестер» — «Астон Вилла»
  • 1.70
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Кинг Пуэр» «лисы» много забьют соперникам
  • «Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • В родных стенах «РБ Лейпциг» завершит начатое
  • «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Как закончится вторая игра «Валенсии» и «Аталанты»?
  • «Валенсия» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Игроки «Ростова» Футбол Две красные и три пенальти. «Ростов» дома обыграл ЦСКАПресса и комментарии о матче «Ростов» — ЦСКА 18:380
  • 20:22
    • В НХЛ назвали первую звезду недели
  • 19:47
    • «Салават» на выезде обыграл «Авангард»
  • 19:19
    • Матвеев: после выхода Шапи и перестановок, полностью завладели инициативой
    Антони Марсьяль Футбол Марсьяль равняется на величайших. «Юнайтед» победил «Сити» в дерби на «Олд Траффорд»Сульшер в третий раз за сезон оказался сильнее Гвардиолы 14:370
  • Экспресс дня

  • Команда Моуринью покинет Лигу чемпионов?
  • 4.22
    •
  • 23:33
    • Ряд матчей Лиги Европы пройдет без зрителей
  • 23:15
    • Жирков: Старались, прилагали усилия, но чуть-чуть не повезло
  • 22:59
    • Нагельсманн: Завтра каждый из нас отдаст свой максимум
    Хоккеисты «Барыса» Хоккей КХЛ. «Барыс» вышел во второй раунд плей-офф, «Авангард» уступил «Салавату»Результаты матчей первого раунда плей-офф КХЛ 9 марта 21:060
  • 19:12
    • Тедеско: Считаю, что мы проиграли незаслуженно
  • 16:05
    • ЦСКА с двумя удалениями проиграл «Ростову»
  • 22:49
    • Йокич — лучший игрок матча «Зенит» — «Уфа»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.70
  • Прогноз на матч Лестер — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.67
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Виннипег — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Чертаново
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Валенсия — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.22
  • Экспресс дня 10 марта
  • Завтра в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Валенсия — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие