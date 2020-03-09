«Саутгемптон» снова выставлен на продажу

снова выставлен на продажу, информирует The Times.

По сведениям источника китайский владелец клуба Яо Цзишен намерен продать 80 процентов своих акций за 250 миллионов фунтов.

Отмечается, что Цзишен купил клуб в августе 2017 года за эту же сумму. Теперь продажей «святых» активно занимаются брокеры, результат работы которых станет известен в ближайшее время.

За время правления Яо Цзишена «Саутгемптон» в АПЛ боролся за сохранение прописки. В текущем чемпионате Англии команда Хазенхюттля имеет в активе 34 балла и занимает 14 место. 0