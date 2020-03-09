Евсеев: Надо просто верить в свои силы и быть готовыми к игре

Главный тренер «Уфы»прокомментировал ничью в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Каждая команда по-своему удивляет. Во втором тайме мы увидели одну из сильных сторон "Зенита", когда Малком ушел на фланг, и с выходом Ерохина хозяева стали оказывать на нас давление после верховых подач Малкома с левой ноги.

Мы тоже смогли перестроится. Чем-то, возможно, тоже удивили "Зенит", например, первоначальным составом атакующих игроков.

Мы смогли не только два раза отобрать очки у "Зенита", но и ни разу не позволили ему забить. Надо просто верить в свои силы и быть готовыми к игре.

Мы были готовы и к "Краснодару", но в той игре соперник наказал нас за единственную ошибку. Сегодня "Зенит" владел преимуществом и создавал моменты, но это футбол, сегодня нам что-то помогло — поле, стадион шикарный, не знаю, что еще.

И в первом круге, и сегодня — "Зенит" не забил. Только там мы смогли выбежать в быструю контратаку и забить сами, сегодня у нас тоже были моменты, надо было их использовать.

"Зенит" играет очень хорошо, качественно, это чемпион страны, сейчас идет на первом месте с большим отрывом, но мы тоже хотим набирать очки, хотя и находимся в середине таблицы.

Тилль невысокий, ему и в Краснодаре доставалось. Сегодня это была тактическая замена, мы выпустили Тилля, чтобы он организовывал переходы в атаку, но из-за давления ему было сложно.

В концовке мы хотели уже обезопасить себя, выпустив габаритного нападающего, который помог бы нам при стандартах у наших ворот, впереди мог бы принять и сохранить мяч.

Только мы планировали эту замену сделать на 89-й минуте, а не в добавленное время», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

«Уфа» набрала 26 очков и поднялась на 8-ю строчку в турнирной таблице. 15 марта команда сыграет с ЦСКА в Москве. 0