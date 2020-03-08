Сарри: «Ювентус» сделает подарок Роналду на 1000-й матч

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча противв 26-м туре чемпионате Италии.

«Эта игра будет сложной тактически. У обеих команд есть возможности использовать слабые стороны соперника. Мы хотим давить на соперников как можно выше.

Сейчас многие наши игроки возвращаются в строй после травм. Последние несколько дней мы очень усердно тренировались. Качество занятий — на хорошем уровне. У нас есть несколько разных форвардов, поэтому мы можем преподнести сопернику сюрприз.

Криштиану в важных матчах выходит на более высокую ступень. Это отличное качество, но ему нужно ставить новые цели. Сегодня партнеры могут сделать ему отличный подарок на 1000-й матч», — цитирует Сарри официальный сайт «Юве».

Матч «Ювентус» — «Интер» продйет сегодня, 8 марта. Начало — в 22:45 по московскому времени. 0