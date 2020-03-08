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    Прокуратура Швейцарии проверяет президента ФИФА Инфантино

    Футбол ФИФА
    Швейцарская прокуратура начала проверку в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщает Le Monde.

    Джанни Инфантино
    Джанни Инфантино

    По информации источника, Инфантино подозревается в получении конфиденциальной информации о расследовании в отношении ФИФА по делу о коррупции в 2015 году.

    Сообщается, что Инфантино, который на тот момент занимал пост генерального секретаря УЕФА, воспользовался связями с одним из региональных прокуроров, чтобы тот свёл его с прокурором, знакомым с материалами расследования коррупционных схем в ФИФА.

    Позже Инфантино провел с ним три встречи. Прокурор, который свел их, впоследствии получил благодарность от Инфантино и был приглашен на ряд важных матчей.

    Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016 года. В июне 2019 года Инфантино был переизбран на второй срок. 0

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