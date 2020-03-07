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    Черевченко: Оценка матча? Глупая ошибка

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    Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко посетовал на ошибки своих игроков в матче 21-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (0:2).

    Игорь Черевченко
    Игорь Черевченко

    «Оценка матча? Глупая ошибка. Иначе не могу сказать. Первый пропущенный мяч привел к тому, что планы пришлось менять.

    Во втором тайме после удаления можно сказать, что игра подошла к концу. Хотя у нас были хорошие моменты, но в первом тайме было тяжело вскрывать насыщенную оборону "Оренбурга".

    10 человек за линией мяча создавали плотность. Но даже при такой обороне у нас были моменты. Могу только поздравить "Оренбург" с победой», — цитирует Черевченко сайт «Оренбурга». 0

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