Черевченко: Оценка матча? Глупая ошибка

Главный тренер «Арсенала»посетовал на ошибки своих игроков в матче 21-го тура чемпионата России против(0:2).

«Оценка матча? Глупая ошибка. Иначе не могу сказать. Первый пропущенный мяч привел к тому, что планы пришлось менять.

Во втором тайме после удаления можно сказать, что игра подошла к концу. Хотя у нас были хорошие моменты, но в первом тайме было тяжело вскрывать насыщенную оборону "Оренбурга".

10 человек за линией мяча создавали плотность. Но даже при такой обороне у нас были моменты. Могу только поздравить "Оренбург" с победой», — цитирует Черевченко сайт «Оренбурга». 0