«Тоттенхэм» — «Норвич»: счет 1:2 П, обзор голов

Фрагмент игры
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«Шпоры» первыми забили в этом матче. Ян Вертонген открыл счет с передачи Ло Чельсо. Гости сравняли на 78 минуте после точного удара Йосипа Дрмича.
«Тоттенхэм» не забил три 11-метровых в серии пенальти. «Норвич» ошибся лишь в одном случае. Жельсон Мартинш не смог переиграть Тима Крула и «канарейки» прошли дальше.
«Норвич» сыграет с победителем пары «Дерби» — «Ман Юнайтед».
Кубок Англии. 1/8
«Тоттенхэм» — «Норвич» — 1:2 п
Голы: 1:0 — 13 Вертонген, 1:1 — 78 Дрмич«Тоттенхэм»: Ворм, Вертонген, Орье, Санчес, Алли (Пэрротт, 96), Скипп, Лукас Моура (Ламела, 70), Ло Чельсо, Бергвейн (Жедсон Фернандеш, 54), Уинкс (Ндомбеле, 81), Дайер«Норвич»: Крул, Льюис, Ааронс, Годфри, Хэнли, Рупп (Ида, 72), Кэнтуэлл, Вранчич (Маклин, 67), Буэндиа (Штиперманн, 97), Трибулл (Тетти, 89), ДрмичПредупреждения: Вранчич (12), Скипп (71), Хэнли (73)Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3