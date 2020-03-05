«Тоттенхэм» — «Норвич»: счет 1:2 П, обзор голов

обыгралв серии пенальти и прошел в 1/4 финала Кубка Англии (1:2 П).

«Шпоры» первыми забили в этом матче. Ян Вертонген открыл счет с передачи Ло Чельсо. Гости сравняли на 78 минуте после точного удара Йосипа Дрмича.

«Тоттенхэм» не забил три 11-метровых в серии пенальти. «Норвич» ошибся лишь в одном случае. Жельсон Мартинш не смог переиграть Тима Крула и «канарейки» прошли дальше.

«Норвич» сыграет с победителем пары «Дерби» — «Ман Юнайтед».