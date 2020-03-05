«Лион» — ПСЖ: счет 1:5, обзор голов

В полуфинале Кубка Францииуверенно обыграли прошел в финал турнира (1:5). Это шестой финал Кубка для «парижан».

Террье с передачи Экамби счет открыл. Мбаппе очень быстро счет сравнял, воспользовавшись пасом Курзавы.

Уже во втором тайме, на 64 минуте Неймар реализовал пенальти. Спустя 6 минут Мбаппе оформил дубль, протащив мяч через половину поля, обыграв защитника и пробив мимо вратаря.

Сарабия в концовке встречи поймал отскок и сильно пробил св ближний нижний угол. Точку в матче поставил Мбаппе, который исполнил уже хет-трик.