«Лион» — ПСЖ: счет 1:5, обзор голов

Килиан Мбаппе
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Террье с передачи Экамби счет открыл. Мбаппе очень быстро счет сравнял, воспользовавшись пасом Курзавы.
Уже во втором тайме, на 64 минуте Неймар реализовал пенальти. Спустя 6 минут Мбаппе оформил дубль, протащив мяч через половину поля, обыграв защитника и пробив мимо вратаря.
Сарабия в концовке встречи поймал отскок и сильно пробил св ближний нижний угол. Точку в матче поставил Мбаппе, который исполнил уже хет-трик.
Кубок Франции. Полуфинал
«Лион» — ПСЖ — 1:5
Голы: 1:0 — 11 Терье, 1:1 — 14 Мбаппе, 1:2 — 64, пенальти Неймар, 1:3 — 70 Мбаппе, 1:4 — 81 Сарабия«Лион» Антони Лопеш, Денайер, Дюбуа (Андерсен, 75), Марсал, Марсело, Ауар, Тузар, Бруно Гимараэс, Терье, Дембеле (Рафаэл, 65), Токо-ЭкамбиПСЖ Навас, Менье, Маркиньос, Курзава (Бернат, 81), Керер, Гуйе (Верратти, 65), Паредес, Сарабия, Мбаппе, Кавани (Икарди, 76), НеймарПредупреждения: Курзава (30), Марсал (36), Менье (55), Мбаппе (64), Дюбуа (66)Удаление: Марсал (61)